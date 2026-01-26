Первого немецкого офицера СС посмертно судят в Беларуси. В чём обвиняют карателя?

Восстановление исторической справедливости. В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде. Для нашего народа это не просто статистика. Раскрытие тех тяжких преступлений – это раскрытие фактов, за каждым из которых стоит человеческая судьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня вынесено пять обвинительных приговоров, которыми осуждены пособники нацистов. И уже началось очередное судебное разбирательство над проводником политики гитлеровской Германии, направленной на тотальное уничтожение белорусов. В Верховном Суде начался процесс по делу в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На его совести убийства больше 1 700 человек. Палач Ганс Ойген Зиглинг – исполнитель преступных приказов руководства нацистской Германии. Зверства карателя подробно описаны в материалах уголовного дела внушительным объемом в 22 тома.

Речь идет о 13 доказанных эпизодах преступной деятельности эсэсовца. До момента вторжения Германии на территорию Советского Союза Зиглинг уже командовал одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на территории ряда стран Европы. В БССР он прибыл осенью 1941 года, где возглавил одно из националистических вооруженных формирований.

К рассмотрению подлежит уголовное дело по обвинению Ганса Ойгена Зиглинга в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Зиглинг организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершал убийства, включая массовые, уничтожил полностью либо частично 11 деревень. Из материалов дела стало известно, что исполнитель преступных приказов лишил жизни через расстрелы и повешение больше 1 700 человек, включая не менее 238 детей. Также эсэсовец и его пособники расхищали имущество мирных жителей, сельхозпродукцию, скот, птицу, тем самым обрекая людей на голодную смерть.

Верховный Суд Беларуси рассматривает дело в отношении офицера СС Зиглинга. Расследуемое Генпрокуратурой уголовное дело о геноциде белорусского народа позволяет устанавливать конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто. Этот уголовный процесс, по сути, продолжает линию, намеченную еще Минским процессом 1946 года. Тогда перед судом предстали первые группы немецких военных, повинных в зверствах на белорусской земле. Историческая параллель очевидна. Тогда, как и сейчас, важно не только наказание виновных, но и документальное подтверждение масштаба трагедии и преступлений против белорусского народа, совершенных нацистами и их пособниками.

Валерий Надтачаев, старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН:

Минский уголовный процесс и не преследовал цель покарать всех преступников. Общую, так скажем, оценку совершенным преступлениям вынес Нюрнбергский трибунал. После него проходили процессы уголовные над нацистскими преступниками и пособниками не только в Советском Союзе, но и в ГДР, ФРГ, и в Польской Народной Республике, в других республиках и странах. Просто невозможно провести такой суд, на котором бы в качестве обвиняемых или подсудимых предстали все нацистские преступники и пособники.

Выявление новых фактов геноцида позволяет пролить свет на эпизоды, оставшиеся нераскрытыми в ходе Минского процесса, и дополнить историческую картину злодеяний, совершенных на оккупированной территории Беларуси. Эсэсовец Ганс Зиглинг стал первым немецким офицером, которого судят посмертно за геноцид.