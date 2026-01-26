Проверка готовности в Вооружённых Силах Беларуси будет проходить до весны – Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что проверка готовности в Вооруженных Силах Беларуси будет проходить до весны. Она началась 16 января. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня все с ума сходят от БПЛА – беспилотных летательных аппаратов. Ну просто сходят с ума. Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют. Но в том числе и в Беларуси (и севернее нас) начинают это добро штамповать с утра до вечера.
Сейчас я провожу проверку наших Вооруженных Сил. Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны. И задумываюсь над этим вопросом. Уж слишком ли нам помогут беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия, очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой.
В степи, в пустыне – ну да, там все как на ладони. «Птичку» запустил, цель нашли, атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Но я понимаю, что без пулемета, автомата, пистолета и гранатомета, обычных вооружений и обычного солдата, что в России, что в Беларуси, у нас в наших широтах (и в Европе) не обойтись. Поэтому уделяю существенное внимание развитию артиллерии традиционной с этими 152-ми снарядами и «Градами».
Проверка касается всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники и применения беспилотников до физической подготовки. Как ранее заявил Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, главнокомандующий держит ситуацию на контроле. В любое время глава государства может прибыть в воинскую часть. Александр Лукашенко полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки.
В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей.
Сегодня экзамен продолжают сдавать бойцы 19-й отдельной механизированной бригады. Подразделения выполняют задачи по поражению целей из вооружения боевых машин пехоты, а также из штатного оружия. Эти же упражнения мотострелкам предстоит выполнить в ночное время суток.
Сергей Куприк, советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Оружие к выполнению задачи готово, а результат уже посмотрим по окончании занятий. Мы должны задачи быть готовы выполнять в любых погодных условиях, будь то это жара, холод или какие-то другие климатические катаклизмы, которые могут быть.
Цель проверки – увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Госсекретарь Совета безопасности оперативно докладывает главнокомандующему о результатах, а по итогам проводится детальный анализ.