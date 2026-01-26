Проверка готовности в Вооружённых Силах Беларуси будет проходить до весны – Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что проверка готовности в Вооруженных Силах Беларуси будет проходить до весны. Она началась 16 января. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня все с ума сходят от БПЛА – беспилотных летательных аппаратов. Ну просто сходят с ума. Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют. Но в том числе и в Беларуси (и севернее нас) начинают это добро штамповать с утра до вечера.

Сейчас я провожу проверку наших Вооруженных Сил. Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны. И задумываюсь над этим вопросом. Уж слишком ли нам помогут беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия, очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой.

В степи, в пустыне – ну да, там все как на ладони. «Птичку» запустил, цель нашли, атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Но я понимаю, что без пулемета, автомата, пистолета и гранатомета, обычных вооружений и обычного солдата, что в России, что в Беларуси, у нас в наших широтах (и в Европе) не обойтись. Поэтому уделяю существенное внимание развитию артиллерии традиционной с этими 152-ми снарядами и «Градами».