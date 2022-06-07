Цифровизация экономики и формирование единых рынков ЕАЭС. В Минске обсуждают развитие современных технологий

Новости Беларуси. Перевод экономики в цифру, развитие интеграционных процессов, формирование единых рынков ЕАЭС – это далеко не полный перечень тем, которые обсуждали 7 июня в Минске на IV Евразийском цифровом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это уже не модный тренд, а новый уклад жизни. Если сейчас не принять радикальные меры, то можно оказаться в числе отстающих. Какими должны быть современные подходы к развитию общества, бизнеса и государства? Все подробности в нашем материале.

Единая цифровая система. Пока в пределах Евразийского экономического союза. Без нее уже невозможно полноценное сотрудничество. Мир ускорился, а значит, обмен информацией должен происходить за считаные секунды. Именно поэтому новые технологии должны проникнуть во все сферы жизни, а в идеале еще и принести дивиденды. ​Петришенко: «Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий». Подробнее здесь. Цифровизация стран-участниц ЕАЭС была утверждена еще в октябре 2017 года. Ее одобрили главы государств на саммите в Сочи. Тогда политики договорились о развитии интернет-экономики, формировании общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Сегодня экономическая эффективность измеряется уже не в тоннах, километрах или человеко-часах, а в байтах, терабайтах и скорости их обработки. Поэтому каждая из стран, входящая в ЕАЭС, разработала и приняла национальную программу для перехода на новую цифровую модель развития. В Беларуси идет работа над созданием системы, которая позволит сотрудничать национальным инновационным центрам. В их числе белорусский Парк высоких технологий. На уровне правительства рассматривается вопрос создания профильного госоргана в сфере цифрового развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть декрет «О развитии цифровой экономики», разворачивается госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси». И в программе социально-экономического развития на эту пятилетку у нас целый блок посвящен цифровизации. Эра стремительных и кардинальных технологических изменений наконец настала. Именно поэтому сегодня жизненно необходимо перестраивать национальные экономики. Только так можно добиться повышения качества жизни людей. Представитель организации RIPE NCC на ТИБО в Минске: «Это перевод всего общества в новую эру». Читайте здесь.

Чтобы все работало, как компьютер в дата-центре, необходимы четкая структура и подготовленные кадры. Именно для этого ежегодно площадка ТИБО собирает экспонентов из разных стран. Сотни компаний и стартапов: от умных городов до образования будущего. Директор Института прикладных программных систем: компании переходят от конкуренции к цифровому взаимодействию. Подробнее здесь.

Страны ЕАЭС сегодня настроены на развитие диджитал-экономики с определенными успехами. Уже сейчас Беларусь обеспечивает гражданам доступность технологий и демонстрирует высокие показатели по электронным услугам и сервисам. Наша страна занимает 40-е место по индексу готовности к электронному правительству в рейтинге из 193 стран.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Очевидно, эта работа ведется одновременно и точечно по каждой отрасли, и мы делаем в том числе кросс-отраслевые проекты, которые полностью пронизывают все сектора экономики общими данными.

В сельском хозяйстве, где, казалось бы, все от сохи и по законам природы, цифровая трансформация уже состоялась. Синтез белорусских угодий и звуковых волн позволил повысить урожайность. Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции, читайте здесь.