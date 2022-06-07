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Петришенко: «Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий»

07 июня 2022 13:30
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Новости Беларуси. Цифровизация экономики, развитие интеграционных процессов, формирование единых рынков ЕАЭС – это далеко не полный перечень тем, который обсуждают 7 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петришенко: «Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий»-1

В рамках международной выставки ТИБО-2022 стартовал четвертый Евразийский цифровой форум. Новый формат интеграции обсуждают представители деловых и экспертных кругов, а также госорганов из пяти стран. Цифровая повестка сегодня одна из самых актуальных во всем мире. И Беларусь активно участвует во всех ключевых проектах ЕАЭС.

Петришенко: «Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Учитывая важность и перспективность цифровых преобразований, в повестку пленарного заседания форума включены самые актуальные вопросы цифровой трансформации экономик стран евразийского пространства. Состоится обсуждение различных аспектов функционирования внутренних рынков. Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий, готова к открытому диалогу со всеми государствами, осуществляющими цифровую трансформацию, обмену опытом и реализации совместных проектов.

Петришенко: «Наша страна обладает высоким потенциалом развития информационно-коммуникационных технологий»-7

В стране происходит оцифровка все большего числа отраслей экономики. К слову, единые требования в ЕАЭС установлены к широкой номенклатуре товаров. 90 % продукции уже охвачено единым техническим регулированием.

# Информационные технологии # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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