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Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?

07 июня 2022 20:01
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Новости Беларуси. Цифровые фабрики, рудники, заводы с использованием интернет-вещей – это то, что описывали фантасты еще до появления самой Глобальной паутины. Мир, где умные штуковины сами взаимодействуют друг с другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит при прежних ресурсах получать продукцию большего объема и значительно более высокого качества.

В сельском хозяйстве, где, казалось бы, все от сохи и по законам природы, цифровая трансформация уже состоялась. Синтез белорусских угодий и звуковых волн позволил повысить урожайность.

Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?-1

Анатолий Жигалов, кандидат технических наук НАН Беларуси:
В трех хозяйствах получили в полевых условиях на 100 гектарах повышение урожайности от 12 до 17 %. В масштабах страны это получается большой результат. Все семена заражены грибками. Этот грибок до 70 % уничтожается. Интенсивность роста увеличивается. Получается, при посадке, после обработки данным методом, если семена в землю опустим, у них и всхожесть выше, за счет этого начинается результативная программа.

Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?-4

Эффект от сельского хозяйства в новом формате ожидается впечатляющий. Когда перед страной стоит задача повысить продовольственную безопасность, такая инновация особенно актуальна.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Жигалов # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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