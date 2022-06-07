Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?

Новости Беларуси. Цифровые фабрики, рудники, заводы с использованием интернет-вещей – это то, что описывали фантасты еще до появления самой Глобальной паутины. Мир, где умные штуковины сами взаимодействуют друг с другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит при прежних ресурсах получать продукцию большего объема и значительно более высокого качества.

В сельском хозяйстве, где, казалось бы, все от сохи и по законам природы, цифровая трансформация уже состоялась. Синтез белорусских угодий и звуковых волн позволил повысить урожайность.