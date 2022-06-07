Представитель организации RIPE NCC на ТИБО в Минске: «Это перевод всего общества в новую эру»

Новости Беларуси. Перевод экономики в цифру, развитие интеграционных процессов, формирование единых рынков ЕАЭС – это далеко не полный перечень тем, которые обсуждали 7 июня в Минске на IV Евразийском цифровом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это уже не модный тренд, а новый уклад жизни. Если сейчас не принять радикальные меры, то можно оказаться в числе отстающих.

Эра стремительных и кардинальных технологических изменений наконец настала. Именно поэтому сегодня жизненно необходимо перестраивать национальные экономики. Только так можно добиться повышения качества жизни людей.

Ваан Овсепян, директор по внешним связям по регионам Центральной Азии и Кавказу организации RIPE NCC:

Это не новая экономика, это не перевод экономики в новую эру – это перевод всего общества в новую эру. Раньше у нас был термин такой – цифровизация экономики, сейчас – цифровизация общества. Это переход на мировые стандарты развития телекоммуникаций, цифровизации. И это предполагает, чтобы люди тоже были готовы к этому.

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