Директор Института прикладных программных систем: компании переходят от конкуренции к цифровому взаимодействию

Новости Беларуси. Перевод экономики в цифру, развитие интеграционных процессов, формирование единых рынков ЕАЭС – это далеко не полный перечень тем, которые обсуждали 7 июня в Минске на IV Евразийском цифровом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это уже не модный тренд, а новый уклад жизни. Если сейчас не принять радикальные меры, то можно оказаться в числе отстающих.

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