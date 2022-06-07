Директор Института прикладных программных систем: компании переходят от конкуренции к цифровому взаимодействию

Новости Беларуси. Перевод экономики в цифру, развитие интеграционных процессов, формирование единых рынков ЕАЭС – это далеко не полный перечень тем, которые обсуждали 7 июня в Минске на IV Евразийском цифровом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня это уже не модный тренд, а новый уклад жизни. Если сейчас не принять радикальные меры, то можно оказаться в числе отстающих.
Чтобы все работало, как компьютер в дата-центре, необходимы четкая структура и подготовленные кадры. Именно для этого ежегодно площадка ТИБО собирает экспонентов из разных стран. Сотни компаний и стартапов: от умных городов до образования будущего.
Игорь Михайловский, директор Института прикладных программных систем Министерства связи и информатизации Беларуси:
Сейчас такая ситуация, когда переходят отрасли и компании просто от конкуренции к цифровому взаимодействию. Для того чтобы держать на плаву свою экономику и быть конкурентоспособными, необходимо иметь цифровые решения, цифровые платформы и, самое главное, обеспечить их взаимодействие.
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