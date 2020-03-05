К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы

Новости Беларуси. Подготовка к 8 Марта началась: в Минске заработали цветочные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Желтые, розовые и оттенок «лосось». Улицы Минска заиграли яркими красками. Все благодаря 20 временным базарам, где можно купить тюльпаны и розы самых разных цветов. Чуть менее популярны у покупателей хризантемы и гвоздики.

Представлены как белорусские, так и зарубежные производители. Отечественные цветы обойдутся чуть дешевле. Например, за одну розу придется отдать 1,5 рубля. За «иностранку» – 4 рубля. Работать базары будут до вечера 8 Марта. Тем не менее, не стоит откладывать покупку праздничного букета.

Дмитрий Соловьев, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Я посоветовал бы людям начинать приобретать в пятницу, 6 марта, потому что это будет наиболее свежая продукция.