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К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы

05 марта 2020 18:52
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Новости Беларуси. Подготовка к 8 Марта началась: в Минске заработали цветочные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы-1

Желтые, розовые и оттенок «лосось». Улицы Минска заиграли яркими красками. Все благодаря 20 временным базарам, где можно купить тюльпаны и розы самых разных цветов. Чуть менее популярны у покупателей хризантемы и гвоздики.

К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы-4

Представлены как белорусские, так и зарубежные производители. Отечественные цветы обойдутся чуть дешевле. Например, за одну розу придется отдать 1,5 рубля. За «иностранку» – 4 рубля. Работать базары будут до вечера 8 Марта. Тем не менее, не стоит откладывать покупку праздничного букета.

К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы-7

Дмитрий Соловьев, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Я посоветовал бы  людям начинать приобретать в пятницу, 6 марта, потому что это будет наиболее свежая продукция.

К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы-10


К 8 Марта 20 цветочных базаров открылось в Минске. Во сколько обойдутся цветы-12

# Праздничные даты # общество # Дмитрий Соловьев # Фотофакт

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