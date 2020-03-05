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Гигантский астероид размером с Эверест приближается к Земле

05 марта 2020 19:11
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Новости Беларуси. Огромный астероид приближается к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Космическое тело размером с гору Эверест имеет ширину до 4 километров. Оно двигается со скоростью свыше 30 тысяч км/час.

Гигантский астероид размером с Эверест приближается к Земле-1

Астероид ближе всего подойдет к Земле 29 апреля – на расстояние более 6 миллионов километров. Это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны.  Потому вероятность столкновения с Землей очень мала.

Гигантский астероид размером с Эверест приближается к Земле-4

Ученые отметили, что это один из самых крупных околоземных космических объектов, но не самый большой. Первое место принадлежит астероиду с диаметром свыше 8 километров. Он разминулся с нашей планетой 1 сентября 2017 года.

# Космос # общество # Фотофакт

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