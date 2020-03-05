Гигантский астероид размером с Эверест приближается к Земле

Новости Беларуси. Огромный астероид приближается к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Космическое тело размером с гору Эверест имеет ширину до 4 километров. Оно двигается со скоростью свыше 30 тысяч км/час.

Астероид ближе всего подойдет к Земле 29 апреля – на расстояние более 6 миллионов километров. Это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны. Потому вероятность столкновения с Землей очень мала.