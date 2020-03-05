Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Но визитом вежливости и знакомством эту встречу не назовешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем для обсуждения немало: организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.

Спикеры посетили Всехсвястский храм. Белорусский храм-памятник –это символичный некрополь для всех воинов, погибших за веру и Отечество. Землю из-под Ржева в Минск привезла Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

С огромной благодарностью Президенту Беларуси за то, что он так бережно и свято хранит эту память, так, как это в России. И не только храним, но и вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю, исказить историю, умалить роль наших солдат, нашей Красной Армии, народов Советского Союза в Победе над фашизмом.

Среди общих святынь – и наши святители. Поэтому на память о теплом знакомстве Валентины Матвиенко с Натальей Кочановой – икона Евфросиньи Полоцкой – первого официального лица, вернее, особы в нашей общей истории.