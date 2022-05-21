Это праздник для любого офицера. Белорусские новобранцы принимают присягу

Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для новобранцев там созданы все условия для качественного освоения военно-учетных специальностей, в распоряжении самые современные и проверенные образцы отечественного военпрома. Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны». Подробнее.

Принимают присягу и в других воинских частях Беларуси. В 56-м Тильзитском полку связи клятву Родине принесли 83 новобранца. Позади у них недели физической и моральной подготовки. Новое пополнение, четко чеканя шаг, показало уже полученные навыки строевой подготовки.

Андрей Савченко, командир 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:

Для любого офицера, любого прапорщика, военнослужащего, проходящего службу по контракту – это праздник. Потому что приходит новый человек, которого надо чему-то обучить, чему-то научить, чтобы в дальнейшем он пригодился, в первую очередь, своей семье и родине.

Захар Солодухин, военнослужащий 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:

Когда попал сюда, привезли нас, было страшно. Много людей, офицеры. Все выглядели грозно. Но как познакомились. За нас очень сильно переживают, беспокоятся, как за родных, как за собственных детей. К нам очень бережно и трепетно относятся. Всегда помогают, следят за здоровьем, питанием. На питание было очень сложно перестроиться, но все получилось.