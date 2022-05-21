Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с очень креативной девушкой из Бобруйска Анастасией. Расскажи, чем ты увлекаешься?

Анастасия Роскач, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» г. Бобруйска:

Увлекаюсь я многим, но самое мое любимое занятие – это вокал. Развиваю молодежные проекты и работаю, а работаю я первым секретарем Первомайского районного комитета БРСМ Бобруйска.

Стюша Тайм:

Как давно ты поешь?

Анастасия Роскач:

После окончания школы я поступила в Могилевский государственный колледж искусств имени Крупской (на тот момент он так назывался). Четыре года проучившись на специальности «Народное пение, хоровая музыка», вышла в свет по распределению.

Стюша Тайм:

Работать с молодежью всегда интересно. Какие проекты реализуются конкретно в вашем регионе?