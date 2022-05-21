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Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации

21 мая 2022 11:20
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Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с очень креативной девушкой из Бобруйска Анастасией. Расскажи, чем ты увлекаешься?  

Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации-1

Анастасия Роскач, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» г. Бобруйска:  
Увлекаюсь я многим, но самое мое любимое занятие – это вокал. Развиваю молодежные проекты и работаю, а работаю я первым секретарем Первомайского районного комитета БРСМ Бобруйска.  

Стюша Тайм:  
Как давно ты поешь?  

Анастасия Роскач:  
После окончания школы я поступила в Могилевский государственный колледж искусств имени Крупской (на тот момент он так назывался). Четыре года проучившись на специальности «Народное пение, хоровая музыка», вышла в свет по распределению.  

Стюша Тайм:  
Работать с молодежью всегда интересно. Какие проекты реализуются конкретно в вашем регионе?  

Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации-4

Анастасия Роскач:  
Мой самый любимый проект – это вокальный конкурс «Golden Voices». Он у нас проходит ежегодно, с того момента, как я приступила к должности. Это мой имиджевый проект. Большая фишка проекта заключается в том, что он рассчитан на большую категорию молодежи (это как учащиеся, студенты, так и работающая молодежь). «Первомайский силач» проводится уже с 2015 года и стал маркой, брендом Первомайского района.  

Стюша Тайм:  
А сама увлекаешься каким-нибудь спортом?  

Анастасия Роскач:  
Раньше я профессионально занималась спортом, хотела попробовать все. Начала с баскетбола, а дальше гандбол, потом пришла к самому любимому виду спорта – это волейбол.  

Стюша Тайм:  
Волейбол – это командная игра, она научила тебя работать в коллективе. Как сейчас это проявляется?  

Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации-7

Анастасия Роскач:  
Я работаю в большой команде Союза молодежи. Мы трудимся на благо нашей сплоченности, на благо нашей родины, любим друг друга, ценим, уважаем. Мы заряжены позитивом, мы команда, поэтому проявляется это у меня во всем.  

Стюша Тайм:  
Здорово, что у нас в стране есть много креативных, талантливых ребят.  

Каждому будет интересно. Первый секретарь Первомайского комитета БРСМ Бобруйска о мероприятиях организации-10

Анастасия Роскач:  
Ребята, спасибо вам, что вы есть. Вы не бойтесь, идите к своей цели, дерзайте, стремитесь к чему-то, ставьте самые невозможные цели, и у вас обязательно все получится.  

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# БРСМ # общество # Стюша Тайм # Анастасия Роскач # Фотофакт

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