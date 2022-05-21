Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны»

Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для новобранцев там созданы все условия для качественного освоения военно-учетных специальностей, в распоряжении самые современные и проверенные образцы отечественного военпрома.
Это праздник для любого офицера. Белорусские новобранцы принимают присягу. Читать здесь.