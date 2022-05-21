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Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны»

21 мая 2022 11:25
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Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для новобранцев там созданы все условия для качественного освоения военно-учетных специальностей, в распоряжении самые современные и проверенные образцы отечественного военпрома.

Это праздник для любого офицера. Белорусские новобранцы принимают присягу. Читать здесь.

Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны»-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Практически каждый белорус видит и понимает ту обстановку, которая сложилась вокруг нашего государства. К сожалению, напряжение растет. И причина не в нас. Но мы терпеливо отслеживаем обстановку, анализируем, принимаем взвешенные решения. И в целом вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны на нашей земле. Мы укрепляем свои границы. Мы обучаем свои войска и свои силы на своей территории. Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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