Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны»

Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для новобранцев там созданы все условия для качественного освоения военно-учетных специальностей, в распоряжении самые современные и проверенные образцы отечественного военпрома.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Практически каждый белорус видит и понимает ту обстановку, которая сложилась вокруг нашего государства. К сожалению, напряжение растет. И причина не в нас. Но мы терпеливо отслеживаем обстановку, анализируем, принимаем взвешенные решения. И в целом вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны на нашей земле. Мы укрепляем свои границы. Мы обучаем свои войска и свои силы на своей территории. Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение.