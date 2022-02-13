«Папа ездил туда почти каждый год». История белоруски, отец которой искал расстрелянных фашистами родственников 30 лет

Новости Беларуси. Инцидент в американской школе: учитель истории попросил учеников произнести нацистское приветствие, стоя напротив флага США. Хотя там, может, это вовсе и не инцидент. Тем более, это не первый такой случай. Два года назад в этом же учебном заведении подростки рисовали свастику у себя на спинах. И если кому-то это может показаться безобидным развлечением или шуткой, то только не белорусам.

Тема фашизма слишком болезненная для нашего общества. Даже спустя столько десятилетий невозможно оценить весь масштаб геноцида. Его жертвами в годы войны стали около трех миллионов жителей нашей страны. И цифра не окончательная. По сути, вся Беларусь – большая братская могила. Дело о геноциде белорусского народа – это наш шанс узнать о прошлом еще больше. Тысячи свидетелей, сотни новых захоронений.

Одно из самых массовых захоронений, найденных в 2021 году – место расстрела мирных жителей в Лунинецком районе. Ключом к нечеловеческой трагедии 1941 года стало желание лишь одного человека открыть тайну смерти почти всей семьи – 30 лет безустанных поисков. Кристина Протосовицкая готова рассказать эту историю вам. 759 жизней – 759 смертей.

Иляна Сэла, жительница Израиля, уроженка Лунинца:

В 40-м году он пошел в армию, Красную армию, и вернулся только в 1945-м, когда уже война кончилась. И только тогда он узнал, что случилось с его семьей. Иляне Сэла 75 лет – уроженка Лунинца, но всю сознательную жизнь она провела в Израиле. 2021 год позволил поставить точку в семейной истории длиной в 80 лет. С 1991 года ее отец Шломо Эльпинер из года в год приезжал в белорусский Лунинец, чтобы найти могилу своей семьи.

Иляна Сэла:

У него были жена и ребенок. И вся его семья, было у него еще семь сестер и братьев. Все погибли. Родители, бабушка, дедушка, вся его семья. В Лунинце два массовых захоронения местных мирных жителей, каждое больше четырех тысяч человек. Но город жил слухами о том, что существует еще одна точка, где сотни загубленных жизней. Иляна Сэла:

Папа ездил туда почти каждый год – в Лунинец, в эти деревни вокруг Лунинца. И когда он постарел, ему было тяжело, он заболел, ему было самому тяжело ехать туда, я начала ездить с ним. И только тогда я узнала обо всем. В свои поиски Шломо из Израиля погрузил местного краеведа и журналиста – Татьяну Конопацкую. Она сперва помогала ему, а после его смерти в 2003 году – уже дочери. В найденных в архивах актах история мужчины подтвердилась словами очевидцев. В августе 1941 года был массовый расстрел. Акт расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Лунинецкого района от 10 апреля 1945 г.:

Мужчинам нужно было собраться возле городской управы и взять с собой лопаты, грабли, ломы. Якобы после проверки документов всех отправят на общественную работу. Их повели под конвоем в урочище Мочуло. Часть приведенных заставили копать ямы. Перед каждой ямой 10 человек заставляли ложиться на землю лицом вниз. Лежащих немецкие оккупанты расстреливали в упор в затылок, а оставшихся в живых заставляли сбрасывать тела в яму и самим ложиться на их место. Одна географическая неточность составителя документа отдалила день обнаружения могилы. В качестве ориентира указывалась сенная база, которой в 1990-е уже не было.

Татьяна Конопацкая, журналист, краевед:

Нашли мы эту сенную базу. 400 метров на север – ориентир. Но что я без каких-то специальных знаний могла найти? Безмерно благодарна и руководству страны, и Генеральной прокуратуре, которая занялась этой работой. Конечно, со всеми этими материалами я пошла в нашу прокуратуру. Поиск и опросы свидетелей, изучение архивных документов. По словам прокурора Юрия Прокопчука, стать маячком неизвестной истории может малейшая зацепка или даже пометка на полях. Ниточка Татьяны Конопацкой позволила за две недели размотать весь клубок.

Юрий Прокопчук, прокурор Лунинецкого района:

Вот в частности урочище Мочуло, где были обнаружены останки людей, находится вот здесь. Вблизи железнодорожного полотна. Это был пустырь вдалеке от города, вдалеке от чужих глаз, ненужных глаз для немецких оккупантов и их пособников. Поэтому это им было выгодно, чтобы скрыть следы своих злодеяний. Сегодня это уже черта города – здания подобрались вплотную к железной дороге. Все эти годы здесь строились новые объекты, железнодорожники обслуживали пути. И, кажется, циничный расчет фашистов сбылся бы, если бы не уголовное дело. Татьяна Конопацкая:

Вот мы сейчас с вами идем практически по этой могиле. Мы предполагаем, что эти захоронения потом были из окрестных деревень. Протяженность раскопа этих могил – три железнодорожных пикета, это почти 300 метров. Юрий Прокопчук:

На сегодня в урочище прокуратурой области и Лунинецкого района при содействии военнослужащих 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь, следователей и экспертов уже провели раскопки. Как результат, мы обнаружили костные останки 759 человек. Среди них женщины и дети.

Олег Некало, начальник отдела медико-криминалистических экспертиз УГКСЭ по Брестской области:

Это череп взрослого человека. Вот для сравнения объективно доказывает, что в этих раскопах имеются и находятся костные останки лиц детского возраста. На фрагментах черепов мы находим признаки огнестрельных дырчатых переломов. Последовательно и методично все останки проходят через руки судмедэксперта – месяцы кропотливой работы. Только так можно собрать сведения о том, кто эти люди – мужчины или женщины, сколько им было лет, что именно стало причиной смерти. Олег Некало:

Мы находим свидетельства того, что эти огнестрельные переломы на костях черепа мы видим и на взрослых черепах, и на черепах детей. Это всегда дает нашей работе такой элемент... Я за 25 лет работы в судебной медицине, в общем-то, до конца так и не привык работать с объектами детского возраста. А при вскрытии лунинецкого захоронения – то их очень много. Детей очень много.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Посмотреть смерти в глаза. Отражение прошлого. Этому зеркалу больше 80 лет. Оно было найдено на ранее неизвестном месте захоронения мирных жителей. Личные вещи как свидетели зверского отношения к беззащитным. То немногое сохранившееся – эмоциональная связь с погибшими. Чего только стоит увидеть среди прочего геротип любимой актрисы Марлен Дитрих.