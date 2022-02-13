Прокуратура Брестской области: «Не допустим попыток переписать историю, а также предать забвению жертв ВОВ»
Новости Беларуси. Тема фашизма слишком болезненная для нашего общества. Даже спустя столько десятилетий невозможно оценить весь масштаб геноцида. Его жертвами в годы войны стали около 3 миллионов жителей нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И цифра неокончательная.
В Лунинецком районе сожгли дотла 22 деревни и уничтожили больше 16 тысяч мирного населения. Расстрел в Мочуло – это лето 1941 года, а ведь еврейское гетто в городе появится только в марте 1942-го.
Татьяна Конопацкая, журналист, краевед:
До войны Лунинец – это же почти половина евреев, большая половина белорусов. И там какая-то тысяча других национальностей. И, конечно, соседи жили, здесь не было такого разделения, что вот это район еврейский, а этот нет.
Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:
Только в Брестской области допрошено больше 1 500 свидетелей и потерпевших, установлено 26 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирного населения. Расследование уголовного дела о геноциде – это наш инструмент противодействия реабилитации нацизма. Мы не только показываем настоящий облик тех, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм, мы еще раз открыто заявляем, что не допустим попыток переписать историю, а также предать забвению жертв Великой Отечественной войны.
«Папа ездил туда почти каждый год». Историю белоруски, отец которой искал расстрелянных фашистами родственников 30 лет, читайте здесь.