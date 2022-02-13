Общественный деятель из Литвы: раздоры между соседскими странами выгодны американской стороне

Литовцы на форуме в Минске рассказали о фейках на TV: «Показывают, что здесь закапывают оппозицию в лесу» – читайте здесь .

Новости Беларуси. Референдум предлагает нам эволюционный путь развития страны. А вот к чему приводят перевороты, не понаслышке знают наши соседи. В эти дни в Беларуси находится внушительная делегация общественных деятелей из Литвы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эрика Швянченене, общественный деятель (Литва):

Для нас дружба с белорусским народом очень важна. Это также подтверждает этот хороший, красивый, теплый прием нашей делегации, нашей общественной делегации форума содружества. Я думаю, это важно нам, это важно всем, всему миру.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Кому выгодны раздоры между соседскими государствами, между народами, которые были вместе, воевали в Великую Отечественную войну вместе?

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо – читайте здесь.

Эрика Швянченене:

Я с большой горечью хочу сказать, что мы же видим, что это в первую очередь выгодно американской стороне. Они сейчас в таком положении, что их гегемония заканчивается, но они хотят любым способом это выдержать. Я очень сожалею, что наше государство как раз в этой игре участвует.