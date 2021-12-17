Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки
Новости Беларуси. О приближении Нового года и Рождества в Минске сегодня, 17 декабря, напомнили открытием предпраздничных ярмарок. Самые крупные разместились на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры.
Подробности знает наш корреспондент Юлия Прима.
Новогодние игрушки и аромат свежей выпечки. В сердце столицы сегодня особенно атмосферно. Рождественские ярмарки традиционно развернулись на главных городских площадях.
На Октябрьской начали свою работу так называемые соты – стеклянные павильоны. Торговля организована главными универмагами столицы. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры в виде символа наступающего года – тигра.
Инна Сачек, продавец:
В этом году очень широкий ассортимент новогодних товаров. Хочется подарить людям праздник, радость, несмотря на то, что сегодня за окном нет снега, но мы его будем ждать и будем создавать настроение. Конечно же, и символ года представлен – тигр. Будем надеяться, что этот год нам принесет здоровье, счастье, успех и любовь.
Подробнее в видеоматериале.