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Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки

17 декабря 2021 20:20
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Новости Беларуси. О приближении Нового года и Рождества в Минске сегодня, 17 декабря, напомнили открытием предпраздничных ярмарок. Самые крупные разместились на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры.  

Подробности знает наш корреспондент Юлия Прима.  

Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки-1

Новогодние игрушки и аромат свежей выпечки. В сердце столицы сегодня особенно атмосферно. Рождественские ярмарки традиционно развернулись на главных городских площадях.  

Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки-4

На Октябрьской начали свою работу так называемые соты – стеклянные павильоны. Торговля организована главными универмагами столицы. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры в виде символа наступающего года – тигра.  

Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки-7

Инна Сачек, продавец:  
В этом году очень широкий ассортимент новогодних товаров. Хочется подарить людям праздник, радость, несмотря на то, что сегодня за окном нет снега, но мы его будем ждать и будем создавать настроение. Конечно же, и символ года представлен – тигр. Будем надеяться, что этот год нам принесет здоровье, счастье, успех и любовь.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Новый год # общество # Юлия Прима # Мария Ковалевич # Инна Сачек # Марина Ласоцкая # Фотофакт

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