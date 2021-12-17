Парк аттракционов, шоу самоваров, фудкорт. Посмотрите, что предлагают минчанам новогодние ярмарки

Новости Беларуси. О приближении Нового года и Рождества в Минске сегодня, 17 декабря, напомнили открытием предпраздничных ярмарок. Самые крупные разместились на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры. Подробности знает наш корреспондент Юлия Прима.

Новогодние игрушки и аромат свежей выпечки. В сердце столицы сегодня особенно атмосферно. Рождественские ярмарки традиционно развернулись на главных городских площадях.

На Октябрьской начали свою работу так называемые соты – стеклянные павильоны. Торговля организована главными универмагами столицы. Здесь можно приобрести кондитерские изделия, подарочные наборы, карнавальные костюмы и сувениры в виде символа наступающего года – тигра.