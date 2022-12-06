«Чтобы вас было проще найти». Как одеться для прогулки по зимнему лесу и что необходимо взять с собой?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Некоторые в погоне за свежим воздухом, природой, этой красотой отправляются в лес и пытаются там кататься на лыжах, играть в снежки, лепить снеговика и так далее. Мне кажется, многие могут потеряться. Евгений как здесь сориентироваться правильно и не допустить того, что ты можешь потеряться в лесу?