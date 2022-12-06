«Чтобы вас было проще найти». Как одеться для прогулки по зимнему лесу и что необходимо взять с собой?
Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Некоторые в погоне за свежим воздухом, природой, этой красотой отправляются в лес и пытаются там кататься на лыжах, играть в снежки, лепить снеговика и так далее. Мне кажется, многие могут потеряться. Евгений как здесь сориентироваться правильно и не допустить того, что ты можешь потеряться в лесу?
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
В принципе, у нас основные рекомендации – когда вы посещаете лесные массивы, об этом нужно сказать своим родным или близким. Проговорить это, чтобы их предупредить. Конечно, с собой необходимо взять определенный запас еды. Я рекомендую всегда брать с собой телефон хорошо заряженный. Сегодня новые достижения позволяют нам ориентироваться в пространстве без особых навыков. Есть оффлайн-карты, которые помогут вам выбраться.
Юлия Самусенко:
Хорошо, если человек об этом позаботился заранее и скачал те самые оффлайн-карты.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
И разбирается в этом.
Евгений Барановский:
Обязательно, это самый нужный сегодня инструмент. Часто бывает так, что пожилые люди выходят. Они сегодня не всегда используют современные технические средства для этого. Поэтому в Министерстве создана поисково-спасательная служба, которая всегда готова прийти на помощь.
Ольга Шерснева:
Что уж говорить о пожилых людях, я буквально несколько недель назад тоже решила пойти прогуляться в лес. Я заблудилась, и телефон там не ловил. Благо я была не одна, и меня все-таки нашли. Мне кажется, это проблема именно городских жителей, которые в супермаркетах с легкостью ориентируются и могут заблудиться в трех соснах.
Евгений Барановский:
Конечно, нужно готовиться к тому, что вы можете заблудиться в лесу, если все-таки посещаете. Я хотел бы дополнить к сказанному, что желательно в таком случае одевать яркую одежду, чтобы вас было проще найти. С собой обязательно нужно брать телефон, даже если это не смартфон. Без мобильных приложений, но по крайней мере вы сможете выйти на связь, и мы будем сопровождать ваш звонок. Хорошо, тепло одеться – в зимнее время это особенно актуально, поэтому нужно брать с собой хорошие вещи.
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