Чтобы урожай порадовал, в феврале важно наполнить землю влагой. Что ещё сделать в огороде, когда на грядках снег?

Пришло время подумать о будущем урожае. Ведь зимой готовят не только телегу, но и рассаду, рассказали в программе « Плюс-минус » . К тому же сейчас, пока лежит снег, в ваших силах наполнить землю влагой, чтобы ее хватило почти до лета. Одним словом, скучать на даче теперь уже точно некогда.

Если же в вашем регионе нынешняя зима выдалась малоснежной, сделайте все возможное, чтобы сохранить хотя бы то небольшое количество, что подарила природа. Для этого в зимнее время позаботьтесь о снегозадержании. На даче для удержания снежного покрова можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки деревьев, а также длинные стебли подсолнечника и кукурузы, доски или даже неубранную с осени ботву огородных культур.