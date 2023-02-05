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Чтобы урожай порадовал, в феврале важно наполнить землю влагой. Что ещё сделать в огороде, когда на грядках снег?

05 февраля 2023 07:11
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Пришло время подумать о будущем урожае. Ведь зимой готовят не только телегу, но и рассаду, рассказали в программе «Плюс-минус». К тому же сейчас, пока лежит снег, в ваших силах наполнить землю влагой, чтобы ее хватило почти до лета. Одним словом, скучать на даче теперь уже точно некогда.

Чтобы урожай порадовал, в феврале важно наполнить землю влагой. Что ещё сделать в огороде, когда на грядках снег?-1

Если же в вашем регионе нынешняя зима выдалась малоснежной, сделайте все возможное, чтобы сохранить хотя бы то небольшое количество, что подарила природа. Для этого в зимнее время позаботьтесь о снегозадержании. На даче для удержания снежного покрова можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки деревьев, а также длинные стебли подсолнечника и кукурузы, доски или даже неубранную с осени ботву огородных культур.

Чтобы урожай порадовал, в феврале важно наполнить землю влагой. Что ещё сделать в огороде, когда на грядках снег?-4

Чтобы накопление снега проходило эффективнее, установите поперек движения преобладающих на вашем участке ветров снегозадержательные щиты.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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