Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода

В конце января можно начинать посевы на рассаду таких цветочных культур, как гвоздика садовая Шабо, шалфей сверкающий, бегония вечноцветущая, рассказали в программе «Плюс-минус». Эти растения зацветают через 4-5 месяцев после появления всходов.
В конце января можно начинать посевы на рассаду таких цветочных культур, как гвоздика садовая Шабо, шалфей сверкающий, бегония вечноцветущая, рассказали в программе «Плюс-минус». Эти растения зацветают через 4-5 месяцев после появления всходов.
Очень мелкие семена бегонии следует смешать с мелкозернистым сухим песком и рассыпать по поверхности увлажненного почвенного субстрата. Затем засыпать их снегом слоем 3 сантиметра, покрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник.
Посевы гвоздики Шабо, шалфея сверкающего можно держать как на свету, так и в темноте (до появления всходов).
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Ждем весну. Какие народные приметы расскажут о скором потеплении?
Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов
Как остановить прорастание семян и что делать, если почки на черенках набухли? Секреты опытного садовода