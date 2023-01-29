Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода

В конце января можно начинать посевы на рассаду таких цветочных культур, как гвоздика садовая Шабо, шалфей сверкающий, бегония вечноцветущая, рассказали в программе «Плюс-минус». Эти растения зацветают через 4-5 месяцев после появления всходов.