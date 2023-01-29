Прямой эфир

Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода

29 января 2023 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В конце января можно начинать посевы на рассаду таких цветочных культур, как гвоздика садовая Шабо, шалфей сверкающий, бегония вечноцветущая, рассказали в программе «Плюс-минус». Эти растения зацветают через 4-5 месяцев после появления всходов.

Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода-1

Очень мелкие семена бегонии следует смешать с мелкозернистым сухим песком и рассыпать по поверхности увлажненного почвенного субстрата. Затем засыпать их снегом слоем 3 сантиметра, покрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник.

Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода-4

Посевы гвоздики Шабо, шалфея сверкающего можно держать как на свету, так и в темноте (до появления всходов).

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Ждем весну. Какие народные приметы расскажут о скором потеплении?

Как помочь деревьям пережить морозы? Несколько простых советов

Как остановить прорастание семян и что делать, если почки на черенках набухли? Секреты опытного садовода

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские и российские лётчики отработали схему применения средств поражения
28 января 2023 18:42

Белорусские и российские лётчики отработали схему применения средств поражения

Обкатка танком для студентов. Один день в военно-патриотическом лагере
28 января 2023 18:38

Обкатка танком для студентов. Один день в военно-патриотическом лагере

Новейшие разработки в сфере АПК показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»
28 января 2023 18:28

Новейшие разработки в сфере АПК показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»