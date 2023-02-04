Почему белорусы идут учиться в Институт пограничной службы и как проходят занятия? Поговорили с курсантом
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с курсантом Института пограничной службы.
На каком факультете ты учишься?
Евгений Кулеша, курсант Института пограничной службы:
Я учусь на факультете подготовки офицерских кадров.
Стюша Тайм:
Почему выбрал путь пограничника?
Евгений Кулеша:
Когда я учился в 10-м классе в Первомайской средней школе Лидского района, в один из дней к нам прибыли пограничники из Лидского пограничного отряда, где меня просветили о профессии пограничника. Профессия мне очень понравилась, через время я решил съездить в Минск на день открытых дверей. После этого я решил окончательно поступать в Институт пограничной службы и посвятить свою жизнь профессии пограничника.
Стюша Тайм:
Как проходят занятия у курсантов вашего института?
Евгений Кулеша:
Обучение в институте делится на две части – теоретическая и практическая. В теоретической части мы обучаемся непосредственно в Институте пограничной службы в Минске. На практические занятия мы выезжаем на базу учебного центра в Сморгонь.
Стюша Тайм:
Какие твои любимые занятия?
Евгений Кулеша:
Мне нравятся и те и те занятия. Где-то у меня получается лучше, где-то хуже.
Стюша Тайм:
Помимо учебы, ты занимаешься научной деятельностью. Расскажи про это.
Евгений Кулеша:
Научной деятельностью я занимаюсь с первого курса. Ближе всего мне была область инженерного обеспечения охраны государственной границы, где совместно со своим руководителем я в течение четырех лет публиковал множество научных тезисов и статей, публиковал научные рефераты.
Стюша Тайм:
Занимал ли ты призовые места в конкурсах?
Евгений Кулеша:
Ежегодно в Институте пограничной службы проводятся различного вида конференции. В своей области я занимал сначала третьи, вторые, ну и потом уже первые места. Также я публиковался два года подряд в конкурсе научных работ студентов, где получил диплом первой категории, затем получил диплом лауреата.
Стюша Тайм:
На твой взгляд, как быстро совершенствуется пограничная служба?
Евгений Кулеша:
Деятельность органов пограничной службы постоянно совершенствуется. Внедряются новые виды вооружения, военной техники, технические средства охраны государственной границы, технические средства пограничного контроля. В связи с тем, что нарушители государственной границы применяют новые способы и средства ухищрения, совершенствуется и тактика действий пограничников.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать ребятам, которые будут нас смотреть?
Евгений Кулеша:
Воспитывайте в себе патриотизм, поступайте в Институт пограничной службы, становитесь будущими пограничниками, за нами страна, мы лицо государства.
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