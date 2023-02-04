Почему белорусы идут учиться в Институт пограничной службы и как проходят занятия? Поговорили с курсантом

Евгений Кулеша, курсант Институт а пограничной службы: Я учусь на факультете подготовки офицерских кадров.

На каком факультете ты учишься?

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с курсантом Института пограничной службы.

Стюша Тайм: Как проходят занятия у курсантов вашего института?

Евгений Кулеша: Когда я учился в 10-м классе в Первомайской средней школе Лидского района, в один из дней к нам прибыли пограничники из Лидского пограничного отряда, где меня просветили о профессии пограничника. Профессия мне очень понравилась, через время я решил съездить в Минск на день открытых дверей. После этого я решил окончательно поступать в Институт пограничной службы и посвятить свою жизнь профессии пограничника.

Евгений Кулеша: Обучение в институте делится на две части – теоретическая и практическая. В теоретической части мы обучаемся непосредственно в Институте пограничной службы в Минске. На практические занятия мы выезжаем на базу учебного центра в Сморгонь.

Евгений Кулеша:

Мне нравятся и те и те занятия. Где-то у меня получается лучше, где-то хуже.

Стюша Тайм:

Помимо учебы, ты занимаешься научной деятельностью. Расскажи про это.

Евгений Кулеша:

Научной деятельностью я занимаюсь с первого курса. Ближе всего мне была область инженерного обеспечения охраны государственной границы, где совместно со своим руководителем я в течение четырех лет публиковал множество научных тезисов и статей, публиковал научные рефераты.

Стюша Тайм:

Занимал ли ты призовые места в конкурсах?