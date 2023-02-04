22 самые красивые и достойные девушки поборются за титул «Мисс Минск». Как прошёл последний день кастинга?

Новости Беларуси. В Минске 4 февраля прошел заключительный день кастинга на конкурс «Мисс Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефиле, вокал, чтение стихов, хореография – в общем, кто на что горазд. И все это под пристальные взгляды жюри. Девушки нервничали, но старались изо всех сил. Понятное дело, получить заветную корону хотят все. В итоге в финале конкурса мы увидим 22 претендентки. Как прошел последний день кастинга и было ли что-нибудь интересное за кулисами? Подробности – в репортаже.

Анастасия Реутская, корреспондент:

Харизма, грация и воля к победе – это то, что объединяет участниц конкурса «Мисс Минск». Желающих много. Сейчас у участниц ответственная миссия – покорить жюри своим обаянием и красотой.

Здесь каждый по-своему талантлив и уникален. Вокал, хореография, чтение стихов. Экспертному составу предстоит действительно нелегкая задача – оценить не только внешнюю красоту, но и творческие способности девушек.

Екатерина, участница кастинга:

Я из Белорусского государственного университета, филологический факультет, учусь на итальянской филологии, танцую в заслуженном ансамбле танца «Крыжачок». В таком серьезном конкурсе в первый раз участвую в отборочном этапе, до этого был только «Мисс лицей», это тоже хороший конкурс, но все-таки уровень не общегородской.

Милана, участница кастинга:

Я из Минского государственного колледжа искусства и дизайна имени Кедышко, люблю заниматься художественной деятельностью, во всяких разных художественных конкурсах.

Атмосфера в зоне ожидания напряженная. Буквально через пару минут следующая тройка участниц выйдет к судьям. В первом этапе девушкам предстоит два дефиле, знакомство с жюри и демонстрация своего таланта. Творческих участниц здесь немало. Например, Арианне 18 лет, с детства любит петь. Поэтому показать свои вокальные навыки решила не задумываясь.

– Волнение есть перед выходом, что ты сейчас ощущаешь?

– Ну, такое легкое, внезапное, будоражащее, но оно разогревает тело, хочется дальше что-то делать.

– А вообще как ты готовилась к кастингу, возможно, что-то подбирала?

– Я перебирала песни, которые я могу спеть. И вообще я думаю, что на харизме можно идти дальше.

– То есть ты будешь демонстрировать свое умение петь, правильно?

– Да, и свое, в принципе, качество.

– А напой, пожалуйста, немного. Смотрите в видео.

На кастинг приглашены компетентные эксперты, ведь решение должно быть объективным. Главное условие для молодых минчанок – соответствие высоким требованиям. И внутренним, и внешним.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Это рост определенный, определенные обстоятельства личной жизни, чтобы не замужем девушка была, чтобы не было детей, потому что статус все-таки «мисс». Подробности.

Отобранных конкурсанток на протяжении месяца будут обучать модельной науке, чтобы в итоге создать потрясающее шоу. Кульминацией конкурса станет финал, на котором 22 самые красивые и достойные девушки столицы поборются за титул «Мисс Минск».