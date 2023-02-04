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Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства

04 февраля 2023 18:39
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Новости Беларуси. Ложка обязательно из тополя, а квашня для теста – из дубовых и сосновых дощечек. В Иваново находится единственная в Беларуси и первая в СНГ школа бондарства, старинному деревянному ремеслу обучают подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности у Кристины Протосовицкой.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-1

Вот так зарождается бондарная посуда. Из этого мы будем делать клепку.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-4

Клепка – это одинаковые дощечки для будущей бочки. Их нужно строго колоть. Ведь если основу пилить, то бочка будет «плакать». Рома Жушма уже выпускник бондарной школы, но продолжает постигать старинное ремесло.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-7

Роман Жушма, учащийся Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:
Это лучше, чем сидеть в компьютерах и телефонах. Все родственники приехали. Когда мама вынесла мою бочку, все были в шоке. Просто все были удивлены. Все просили: сделай мне, сделай мне.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-10

Еще в XVI веке местные мастера из Ивановского района производили посуду для королевского двора. Уникальное ремесло могло кануть в Лету, если бы не энтузиазм местных – они не только сохранили навык, но и создали школу, где бондарство продолжает жить в каждом новом поколении учеников. Мастерству обучают три года, а в программе – материаловедение, черчение, композиция, декоративная отделка, технология изготовления посуды. Сегодня школа насчитывает почти сотню учеников. Что интересно, девочек в бондарство не берут.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Обучать ремеслу начинают примерно с 7 класса. И на то есть объективные причины именно в этом возрасте ребята уже могут справиться с инструментом и филигранно обработать суровую древесину.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-16

Каждая древесина имеет свои свойства: кадки для солений лучше из дуба, мед хранят в липовых изделиях, которые практически не имеют своего запаха, а для квашеной капусты подойдет осина. Ученики за время обучения познают все тонкости.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-19

Иван Татарчук, учащийся Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:
Когда занимаюсь бондарной посудой, то мне вспоминаются исторические действия, когда делали бондарную посуду без электроинструментов.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-22

Никита Тарасюк, учащийся ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:
Если бочку делать, то сложновато. А посуду: ложки, миску это легко.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-25

Андрей Максимович, учитель Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:
Силу дает. Потому что такая работа с деревом требует усилий, усидчивости, терпения.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-28

На один курс обучения уходит примерно 5-8 кубометров древесины – ее мастера закупают. А излишки школа может себе позволить за счет продажи сувениров ручной работы. Ивановскую бондарную посуду заказывают во всей Беларуси. В этом году школу ждет обновление.

Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства-31

Наталья Гацевич, директор Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:
В нашей школе такого большого ремонта уже не было более 20 лет. В этом году выделена большая сумма 250 тысяч рублей из бюджета на ремонт.

Каждый четвертый выпускник школы бондарства продолжает обучение по этой стезе уже в колледже: открывает свои мастерские или возвращается преподавать. Занятие предков продолжается в современных «бондарятах».

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# Народное творчество # общество # Кристина Протосовицкая # Роман Жушма # Иван Татарчук # Никита Тарасюк # Андрей Максимович # Наталья Гацевич # Фотофакт

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