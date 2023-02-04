Дети с 7 класса учатся делать посуду и бочки из дерева. В Беларуси работает первая в СНГ школа бондарства

Новости Беларуси. Ложка обязательно из тополя, а квашня для теста – из дубовых и сосновых дощечек. В Иваново находится единственная в Беларуси и первая в СНГ школа бондарства, старинному деревянному ремеслу обучают подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Вот так зарождается бондарная посуда. Из этого мы будем делать клепку.

Клепка – это одинаковые дощечки для будущей бочки. Их нужно строго колоть. Ведь если основу пилить, то бочка будет «плакать». Рома Жушма уже выпускник бондарной школы, но продолжает постигать старинное ремесло.

Роман Жушма, учащийся Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:

Это лучше, чем сидеть в компьютерах и телефонах. Все родственники приехали. Когда мама вынесла мою бочку, все были в шоке. Просто все были удивлены. Все просили: сделай мне, сделай мне.

Еще в XVI веке местные мастера из Ивановского района производили посуду для королевского двора. Уникальное ремесло могло кануть в Лету, если бы не энтузиазм местных – они не только сохранили навык, но и создали школу, где бондарство продолжает жить в каждом новом поколении учеников. Мастерству обучают три года, а в программе – материаловедение, черчение, композиция, декоративная отделка, технология изготовления посуды. Сегодня школа насчитывает почти сотню учеников. Что интересно, девочек в бондарство не берут.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Обучать ремеслу начинают примерно с 7 класса. И на то есть объективные причины – именно в этом возрасте ребята уже могут справиться с инструментом и филигранно обработать суровую древесину.

Каждая древесина имеет свои свойства: кадки для солений лучше из дуба, мед хранят в липовых изделиях, которые практически не имеют своего запаха, а для квашеной капусты подойдет осина. Ученики за время обучения познают все тонкости.

Иван Татарчук, учащийся Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:

Когда занимаюсь бондарной посудой, то мне вспоминаются исторические действия, когда делали бондарную посуду без электроинструментов.

Никита Тарасюк, учащийся ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:

Если бочку делать, то сложновато. А посуду: ложки, миску – это легко.

Андрей Максимович, учитель Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:

Силу дает. Потому что такая работа с деревом требует усилий, усидчивости, терпения.

На один курс обучения уходит примерно 5-8 кубометров древесины – ее мастера закупают. А излишки школа может себе позволить за счет продажи сувениров ручной работы. Ивановскую бондарную посуду заказывают во всей Беларуси. В этом году школу ждет обновление.