«Чтобы у людей было жильё». Кочанова рассказала, как заинтересовать белорусов жить в регионах

Ольга Коршун, политический обозреватель: Президент говорил о том, что надо подтягивать уровень жизни в регионах до столичного. Какие шаги в этом направлении будут у нас предприняты, чтобы жители регионов чувствовали себя комфортно, хорошо?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это одно из основных направлений, о котором говорил неоднократно Президент нашей страны. Оно четко было прописано и зафиксировано в решении VI Всебелорусского народного собрания: равномерное развитие регионов. То, о чем всегда говорил Президент. Поэтому, конечно, четко выверенные и поставленные задачи. Должны быть предприятия, которые будут работать, на которых у людей будет заработная плата. Люди будут работать и понимать, что они могут себе позволить решать те вопросы, которые необходимо: учить детей, заниматься спортом. Надо создавать объекты социально-культурного назначения. Собственно говоря, они у нас и есть.

Мы много теперь бываем в разных небольших райцентрах и видим, как все динамично развивается, хорошеет, приобретает благоустроенный вид. Но дело в том, что должны быть заинтересованы все в том, чтобы молодежь оставалась и работала в регионах. А для этого надо работа, чтобы у людей было жилье, возможность строить жилье – это очень важно. И то, что сегодня приняты решения по индивидуальному строительству, по строительству арендного жилья. Сейчас правительство отрабатывает возможности приобретения в собственность арендного жилья. Я думаю, все эти меры позволят закрепить людей на местах, чтобы они не уезжали в Минск. Стягивать всех в Минск неправильно. Просто надо создать все условия, чтобы там было людям комфортно.