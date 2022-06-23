«Чтобы у людей было жильё». Кочанова рассказала, как заинтересовать белорусов жить в регионах
Новости Беларуси. Итоговая аналитическая программа «Неделя» уже готовится к выпуску. Одним из важных гостей будет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Вот небольшой фрагмент предстоящего интервью.
Ольга Коршун, политический обозреватель:
Президент говорил о том, что надо подтягивать уровень жизни в регионах до столичного. Какие шаги в этом направлении будут у нас предприняты, чтобы жители регионов чувствовали себя комфортно, хорошо?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это одно из основных направлений, о котором говорил неоднократно Президент нашей страны. Оно четко было прописано и зафиксировано в решении VI Всебелорусского народного собрания: равномерное развитие регионов. То, о чем всегда говорил Президент. Поэтому, конечно, четко выверенные и поставленные задачи. Должны быть предприятия, которые будут работать, на которых у людей будет заработная плата. Люди будут работать и понимать, что они могут себе позволить решать те вопросы, которые необходимо: учить детей, заниматься спортом. Надо создавать объекты социально-культурного назначения. Собственно говоря, они у нас и есть.
Мы много теперь бываем в разных небольших райцентрах и видим, как все динамично развивается, хорошеет, приобретает благоустроенный вид. Но дело в том, что должны быть заинтересованы все в том, чтобы молодежь оставалась и работала в регионах. А для этого надо работа, чтобы у людей было жилье, возможность строить жилье – это очень важно. И то, что сегодня приняты решения по индивидуальному строительству, по строительству арендного жилья. Сейчас правительство отрабатывает возможности приобретения в собственность арендного жилья. Я думаю, все эти меры позволят закрепить людей на местах, чтобы они не уезжали в Минск. Стягивать всех в Минск неправильно. Просто надо создать все условия, чтобы там было людям комфортно.
Ольга Коршун:
Задача не очень простая.
Наталья Кочанова:
Этим только надо заниматься. Что сегодня мешает? Приехали молодые специалисты по распределению, распределились. Сделайте так, чтобы эти ребята остались там. Можно и нужно это сделать. А что для этого надо? Посмотреть их жилищные условия, где-то помочь. У местных органов власти есть такая возможность. Создать какие-то мероприятия, которые позволят объединить молодежь, которая приехала работать в твой город или в твой райцентр, чтобы они видели друг друга, чтобы они могли общаться. Ведь в разные отрасли приходит сегодня достаточно много молодых специалистов. Ведь у нас сохранилось распределение, то, чего нет уже в других странах. Закончив высшее учебное или среднее специальное учебное заведение, у нас молодежь распределяется. И вот там надо их увидеть, надо поддержать. Может, не столько иногда материально, сколько морально, чтобы им было интересно жить в этом городе или райцентре. Над этим надо работать, и все абсолютно получится.
«Инициатива и понимание своей ответственности». Наталья Кочанова объяснила, чего не хватает местным властям (подробнее здесь).