Лазуткин: план «Б» – ввод польских войск в Западную Украину. Общество двух стран готовят именно к этому

По мере того как обстановка на юго-востоке Украины ухудшается, все более очевидным становится внешнее управление конфликтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время как Владимир Зеленский принимает в Киеве иностранных актеров и журналистов, со стороны Польши звучат предложения о введении бесполетной зоны и размещении в западной части страны противоракет. При этом польский президент Анджей Дуда заявляет, что с Украиной больше не будет границ. О том, что происходит в польско-украинских отношениях, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Переговоров России и Украины мы так и не увидели, зато от лица Украины делает громкие заявления Польша. В этот раз выступил генерал Станислав Козей, бывший начальник Бюро национальной безопасности Польши. Бюро – это спецслужба при польском президенте, которая разрабатывает стратегические документы. Нужна новая стратегия по Украине, и вот они вбросили в публичное поле идею, что на западной части Украины надо создать бесполетную зону. Это означает разместить там натовские ПВО и противоракеты, то есть начать воздушную войну НАТО с Россией. Как вы помните, спецоперация началась для того, чтобы любых западных pro в Украине не было. Проблема в том, что американские ракетные системы типа «Иджис», которые уже развернуты в Румынии, могут иметь двойное назначение. То есть на них можно поставить ядерные заряды и завести, например, флот с таким зарядами в Черное море. Поэтому Россия ни тогда, ни сейчас на это не пойдет – это означает войну.

Андрей Лазуткин:

Как заявлено, бесполетная зона создается для того, чтобы прикрывать западные поставки оружия. Это будет уже не просто военная помощь, а оперативное участие, то есть участие как минимум Польши в конфликте. До третьей мировой рукой подать. Но для чего такой риск? Поляки видят негативный вариант развития событий. Сначала это разгром наиболее боеспособных частей под Северодонецком, а затем блокада или взятие Одессы, то есть Украину отрежут от моря. Далее начинаются политические проблемы – либо смена власти в Киеве, либо капитуляция. И если действовать на опережение, то в Западной Украине уже сейчас надо создавать не просто бесполетную зону, а польский протекторат. В истории такое было – это когда одно государство находится под военной защитой другого. Это самый реальный для Украины вариант, потому что целиком НАТО влезать туда не хочет, а это будет такая польско-британская инициатива. Поэтому Дуда и заявляет, что Польша и Украина больше не будут иметь границ, а «народы смогут вместе жить на этой земле». Украинский парламент ему уже хлопает больше, чем Зеленскому.

Андрей Лазуткин:

Сразу видно, кто главный друг украинского народа. Но это только на словах звучит красиво, что поляки получат новую колонию, дешевую рабочую силу, вернут территории Речи Посполитой. В Польше экономический кризис, и брать на баланс целое государство никто не будет. Из Украины надо быстро вывезти активы, капиталы, средства производства, людей и оставить сырьевые территории, чтобы не вкладывать в них деньги. Конечно, для поляков и это будет успех, но только в случае если прямой военной конфронтации с Россией не случится. Но вы могли заметить, что все сценарии учений «Запад», которые мы проводили вместе с Россией, заканчивались авиаударом по Варшаве. В случае реального обострения у Польши нет шансов – это будет первая и главная цель для российских ракет. Другое дело, сами поляки считают, что Россия на это не пойдет, и пытаются откусить свой кусок от украинского пирога. А чтобы что-то получить, надо что-то дать, и вот они обещают Зеленскому защиту и идут на военный риск. Видимо, чтобы отвлечь внимание России, в это же время начинается кризис вокруг Калининграда. Литва перекрыла транзит грузов на 50 %, и теперь американцы смотрят на нашу реакцию. Формально это повод для объявления войны, и американцы его создали, чтобы втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией. А поскольку Европа до этого избегала участия в боевых действиях на Украине, надо создать им новую горячую точку.

Андрей Лазуткин:

А для НАТО Калининград – это очень больное место. Они тоже проводят учения, и исходя из них, главная задача НАТО в нашем регионе – сохранить контроль над так называемым Сувалкским коридором. Это отрезок длиной около 100 километров от Гродно до Калининградской области, и принято считать, что пробивать его будут с территории Беларуси. Это главный сценарий войны, как его видят натовцы на нашем направлении. Такой коридор, занятый Россией, отрезает Литву, Латвию и Эстонию от Польши и остального НАТО. Поэтому Прибалтику не готовят к обороне, это нецелесообразно. НАТО рассчитывает, что так или иначе потеряет Прибалтику, и поэтому лучшие части и вооружения размещают в Польше. Но это вопрос 2-3 лет, сейчас они к такому не готовы. Их главная проблема, что НАТО – это очень большая организация. Там нет единого плана для всех участников на случай войны с Россией. Сейчас такие планы разрабатывают, и каждое подразделение в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии и других странах будет иметь свою задачу. А сухопутную часть НАТО будут усиливать именно на базе Польши.