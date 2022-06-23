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Редакция районной газеты, ЗАГС и библиотека. Что разместили в новом молодёжном центре Березинского района?

23 июня 2022 14:36
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Новости Беларуси. В березинском многофункциональном здании открывается молодежный центр. Месяц назад сюда уже переехали ЗАГС, редакция, библиотека. Учреждение планируют сделать культурным центром для каждого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Побывала в обновленных стенах и наш корреспондент Ангелина Валькович.

Редакция районной газеты, ЗАГС и библиотека. Что разместили в новом молодёжном центре Березинского района?-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Здесь, на Комсомольской 27, после реконструкции открылся многофункциональный центр. В 2021 году внешний облик и внутренний интерьер объекта имел совершенно иной вид. До 2018 года в здании размещалась библиотека. Что изменилось после ремонта?

Редакция районной газеты, ЗАГС и библиотека. Что разместили в новом молодёжном центре Березинского района?-3

Изначально здесь располагался горсовет. Сам объект был построен в 1959 году. Это двухэтажное здание с четырьмя колоннами. Оно давно нуждалось в реставрации, поэтому было принято решение его восстановить. Объект сохранил свой неповторимый вид и приобрел многофункциональное назначение. Так, на первом этаже разместился ЗАГС. В нем есть зал для торжественной росписи, отдельные комнаты для жениха и невесты. Просторный и светлый интерьер добавляет праздничную атмосферу.

Редакция районной газеты, ЗАГС и библиотека. Что разместили в новом молодёжном центре Березинского района?-5

Наталья Белоус, начальник отдела ЗАГС Березинского райисполкома:
Сегодня созданы все условия, необходимые для работы. ЗАГС располагается рядом с прекрасным парком, куда наши молодые также после регистрации бракосочетания могут отправиться, произвести какую-то фотосессию.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области

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