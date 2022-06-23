«Это, скажем так, раритет». Минские ветераны подарили школьному музею книги о Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. Минские ветераны вручили книги о событиях и героях Великой Отечественной войны музею 43-й гимназии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это как современные издания, так и раритетные.

Например, воспоминания советского и белорусского партийного и государственного деятеля Героя Советского Союза Василия Козлова. Они изданы в 1953 году. Ветераны также передали несколько книг о событиях Афганской войны. Педагогами школы особое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию учащихся, здесь работает учебный центр допризывной подготовки, где обучаются учащиеся 17 школ. Поэтому книги на военную тематику будут весьма кстати.

Кирилл Гояев, ученик гимназии № 43:

Одну книгу я бы хотел отметить. Это, скажем так, раритет. В этой книге описаны партизанские движения и то, как они защищали свою родину.

Александра Головачева, ученица гимназии № 43:

Это действительно очень ценный подарок для нас. Потому что с помощью книг мы перелистываем страницы в прошлое. И не забываем события минувших лет.

Татьяна Булдова, руководитель музея гимназии № 43:

На базе нашей гимназии проходила диалоговая площадка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Объединение ветеранов Фрунзенского района подарило нашему музею книги, которые станут (и уже стали) экспонатами нашего музея.

Татьяна Берестевич, председатель Фрунзенской районной организации профсоюза работников образования и науки:

Когда был объявлен Год исторической памяти, на заседании Совета ветеранов они обратились ко мне с просьбой: мы выходим в учреждения, а можно мы поплотнее будем с ребятами работать на тему исторической памяти?