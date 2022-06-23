«Инициатива и понимание своей ответственности». Наталья Кочанова объяснила, чего не хватает местным властям

Ольга Коршун, политический обозреватель: Сегодня у руководителей местного уровня есть много компетенций и полномочий, чтобы принимать важные решения, в том числе экономические. Но, возможно, не хватает где-то инициативы или смелости взять ответственность за решение на себя. Вы много ездите по регионам, бываете на предприятиях, общаетесь с людьми на местах. Чего сегодня белорусским чиновникам, руководителям не хватает? Каких-то полномочий или черт характера, чтобы совершить прорыв в своей области?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

7,5 лет назад я была руководителем – председателем Новополоцкого горисполкома. И тогда я говорила о том, что мне как председателю исполкома полномочий хватает более чем. Выстроена такая четка работа между всеми органами. Мы очень гибкие, подвижные, когда надо что-то урегулировать законодательно. Либо надо принимать какие-то постановления правительства. Правительство работает очень быстро. Создан оперативно-ситуационный штаб, который точечно решает проблемы любого предприятия. Искренне вам говорю: когда ты занимаешься своим делом и понимаешь, что за тобой люди… За тобой жители, которые живут в этом городе, за тобой предприятия, которые работают в этом городе или районе. И ты должен сделать все, чтобы они работали эффективно. Чтобы у людей были зарплата, работа, были созданы все условия по развитию социальных объектов.

Какие нужны еще сегодня компетенции? Поэтому мы всякий раз выезжаем на места, разговариваем с руководителем местных исполнительных, законодательных органов власти. Мы говорим: вы скажите, что сегодня еще надо сделать, чтобы те задачи, которые стоят перед вами – абсолютно четко выверенные, понятные – можно было реализовать без всяких проблем? Мне кажется, что нужны просто инициатива и понимание своей ответственности за вверенные тебе регион, предприятие, организацию или учреждение. Неважно, на каком уровне. Важно, чтобы ты понимал и осознавал меру своей ответственности. Знаете, Александр Григорьевич абсолютно правомерно сказал в этот раз на семинаре-совещании: все задачи уже поставлены, решайте и выполняйте, берите на себя ответственность. Многие говорили про перераспределение полномочий. Пожалуйста, занимайтесь. Никто инициативу не подрубает ни у кого.