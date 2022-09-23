Прямой эфир

В Пекине открылся ресторан белорусской кухни «Мінск»

23 сентября 2022 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Пекине открылся ресторан белорусской кухни «Мінск». В церемонии принял участие наш посол в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине открылся ресторан белорусской кухни «Мінск»-1

В 2022 году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений. Таким образом, знакомство китайцев с нашими кулинарными предпочтениями позволит лучше понять традиции и особенности современной Беларуси. Ресторан расположился в одном из крупных бизнес-центров зоны технико-экономического развития Пекина. Это первое подобное заведения из разряда кулинарной дипломатии с белорусским вкусом в КНР.

# Беларусь-Китай # общество # Юрий Сенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси убрано почти 20% посевов сахарной свёклы
23 сентября 2022 07:39

В Беларуси убрано почти 20% посевов сахарной свёклы

Александр Лукашенко посещает мемориальный комплекс «Хатынь»
23 сентября 2022 07:27

Александр Лукашенко посещает мемориальный комплекс «Хатынь»

Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду
23 сентября 2022 06:58

Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду