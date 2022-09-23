23 сентября – день рождения жевательной резинки. Чем ещё известна эта дата в истории?

Международный день жестовых языков

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. Он подчеркивает их значение в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей. В настоящее время в мире насчитывается около 150 жестовых языков. В 1975 году на мировом конгрессе глухих был принят и ратифицирован международный жестовый язык, который стал международной знаковой системой и способствует общению глухих из разных стран. В лексический состав русского жестового языка входит более 4 500 жестов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечивать нужды неофициального и культурного общения глухих. Ранний доступ к языку жестов имеет жизненно важное значение для роста и развития глухого человека. День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки. Именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жвачку. Хотя самая первая жевательная резинка датируется VII-II веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу мастикового дерева. А индейцы Майя около 1 000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В СССР импортная жевательная резинка была предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и красочному оформлению упаковки. В начале 1990-х годов школьники даже коллекционировали фантики от жвачек и особенно вкладыши. День собак в политике

В этот день отмечается такой необычный праздник, как День собак в политике. 23 сентября 1952 года будущий 37-й президент США Ричард Никсон выступил по радио и телевидению, чтобы опровергнуть обвинения в том, что он использовал часть средств фонда своей предвыборной кампании для личного использования. Это предвыборное выступление назвали «Речь о шашках». В своей речи Никсон упомянул, что один купленный предмет он не собирается возвращать ни при каких условиях. Это был черно-белый спаниель, которого его дети назвали Чекерс, что в переводе – шашки. Этим он завоевал голоса избирателей. Так собака получила место в политике. Кстати, люди во всех странах не оставляют без внимания четвероногих друзей своих политических лидеров. Примеры тому – лабрадор Кони Владимира Путина и, конечно, шпиц Умка нашего Президента.