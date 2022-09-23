Ночью температура воздуха опустится ниже нуля. Прогноз погоды на выходные

Новости Беларуси. Информация для тех, кто планирует выходные, основываясь на прогнозах синоптиков. В ближайшие дни в стране будет преимущественно без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Информация для тех, кто планирует выходные, основываясь на прогнозах синоптиков. В ближайшие дни в стране будет преимущественно без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью температура воздуха местами опустится ниже нуля, днем до +17. Местами будет наблюдаться слабый туман, так что соблюдайте особую осторожность на дорогах.