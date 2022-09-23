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Ночью температура воздуха опустится ниже нуля. Прогноз погоды на выходные

23 сентября 2022 09:42
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто планирует выходные, основываясь на прогнозах синоптиков. В ближайшие дни в стране будет преимущественно без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля. Прогноз погоды на выходные-1

Ночью температура воздуха местами опустится ниже нуля, днем до +17. Местами будет наблюдаться слабый туман, так что соблюдайте особую осторожность на дорогах.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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