Белорусы стали больше доверять государственным СМИ. Результаты социсследования

Новости Беларуси. Белорусы стали больше доверять государственным средствам массовой информации. Это подтверждают результаты опроса Института социологии Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследование проводилось в ноябре 2023 года. Специалисты изучили мнение 900 респондентов со всей страны. На вопрос «каким СМИ вы доверяете?», 66 % опрошенных ответили в пользу государственных. А вот интерес белорусов к так называемым «независимым» медиа составил лишь 17 %.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь идет смещение в сторону источника информации. Так, большинство населения все больше новости узнает из интернета. Это могут быть госСМИ, независимые СМИ, но это именно интернет-ресурсы: мессенджеры, социальные сети, официальные порталы новостных агентств.