У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?

Животноводство занимает ключевую позицию в экономике. Именно в этом секторе производится большая часть сельхозпродукции, которая формирует экспортный потенциал страны. Построить за пятилетку технологичные молочно-товарные комплексы в каждой области – такая задача была недавно поставлена Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства потребовал активизировать работу по части селекционно-племенной деятельности. Примером не только производственных, но и социальных преобразований стал агрогородок Мазолово в Витебском районе. На «умных» фермах, где внедрены роботы, а у каждой коровы есть персональный чип, побывали наши корреспонденты.

Доением коров в сельхозпредприятии Мазолово занимаются «астронавты». На основании показателей датчиков роботов молоко делится на условно годное и то, которое некондиционное. Благодаря этому весь полученный продукт удается реализовывать сортом «экстра».

Алексей Малецкий, начальник службы механизации и автоматизации производственных процессов сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

При ручном доении затрачивается от 10 до 15 минут, при роботизированном доении это время сокращается на 5-7 минут. Второй фактор – стерильность, обработка каждой доли вымени. При ручном доении оператор машинного доения делает это все вручную. Когда доит робот, это делается все автоматически.

На трех молочно-товарных комплексах, где находятся роботы для доения, есть своя автоматизированная система. Каждая буренка обеспечена персональным чипом. Специалисты могут ежедневно отслеживать вес, температуру животного, кратность доения и продуктивность. Процесс кормления здесь также полностью роботизирован и происходит круглосуточно. Система раздачи грубых кормов не имеет аналогов в стране.

Наталья Красовская, начальник научно-практического центра по выращиванию племенного скота и производству молока сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

Кормит он непосредственно три сарая. По монорельсам двигаясь, он загружает корм, перемешивает его тщательно, загружаются все добавки туда и раздаются на каждую группу. Качество молока во многом зависит от сбалансированности рациона. Поэтому корма в хозяйстве заготавливают научным методом. В собственной лаборатории мониторят показатели концентрированных, грубых и сочных кормов.

Елена Дретова, начальник центра по контролю качества продукции земледелия сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

При закладке кормов мы проверяем такие показатели, как сухое вещество и рост клетчатки, даем команду нашей агрономической службе, когда можно скашивать траву. Второй этап нашей работы – проверка комбикормов, кормов, силоса, сенажа, сена, соломы, непосредственно уже готовой продукции.

По последнему слову техники оснащен молочно-товарный комплекс в деревне Калиново. Из новшеств – разработана система Ovi-bovi.