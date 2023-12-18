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У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?

18 декабря 2023 16:52
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Животноводство занимает ключевую позицию в экономике. Именно в этом секторе производится большая часть сельхозпродукции, которая формирует экспортный потенциал страны. Построить за пятилетку технологичные молочно-товарные комплексы в каждой области – такая задача была недавно поставлена Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства потребовал активизировать работу по части селекционно-племенной деятельности. Примером не только производственных, но и социальных преобразований стал агрогородок Мазолово в Витебском районе.

На «умных» фермах, где внедрены роботы, а у каждой коровы есть персональный чип, побывали наши корреспонденты.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-1

Доением коров в сельхозпредприятии Мазолово занимаются «астронавты». На основании показателей датчиков роботов молоко делится на условно годное и то, которое некондиционное. Благодаря этому весь полученный продукт удается реализовывать сортом «экстра».

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-4

Алексей Малецкий, начальник службы механизации и автоматизации производственных процессов сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
При ручном доении затрачивается от 10 до 15 минут, при роботизированном доении это время сокращается на 5-7 минут. Второй фактор – стерильность, обработка каждой доли вымени. При ручном доении оператор машинного доения делает это все вручную. Когда доит робот, это делается все автоматически.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-7

На трех молочно-товарных комплексах, где находятся роботы для доения, есть своя автоматизированная система. Каждая буренка обеспечена персональным чипом. Специалисты могут ежедневно отслеживать вес, температуру животного, кратность доения и продуктивность. Процесс кормления здесь также полностью роботизирован и происходит круглосуточно. Система раздачи грубых кормов не имеет аналогов в стране.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-10

Наталья Красовская, начальник научно-практического центра по выращиванию племенного скота и производству молока сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
Кормит он непосредственно три сарая. По монорельсам двигаясь, он загружает корм, перемешивает его тщательно, загружаются все добавки туда и раздаются на каждую группу.

Качество молока во многом зависит от сбалансированности рациона. Поэтому корма в хозяйстве заготавливают научным методом. В собственной лаборатории мониторят показатели концентрированных, грубых и сочных кормов.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-13

Елена Дретова, начальник центра по контролю качества продукции земледелия сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
При закладке кормов мы проверяем такие показатели, как сухое вещество и рост клетчатки, даем команду нашей агрономической службе, когда можно скашивать траву. Второй этап нашей работы – проверка комбикормов, кормов, силоса, сенажа, сена, соломы, непосредственно уже готовой продукции.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-16

По последнему слову техники оснащен молочно-товарный комплекс в деревне Калиново. Из новшеств – разработана система Ovi-bovi.

У каждой бурёнки чип, а фермой управляют роботы! Как устроен МТК будущего?-19

Вероника Сальникова, начальник комплекса по производству молока «Калиново» сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
Это ошейник, в котором есть датчик и чип. С помощью этого датчика приходит SMS-оповещение осеменатору о готовности телки к оплодотворению. При помощи этой технологии мы можем увеличить эффективность осеменения, соответственно, расход биоматериала уменьшается, при этом выход телят увеличивается.

Сколько молока дают буренки-рекордсменки – подробности в видеосюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Александра Ходюкова

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