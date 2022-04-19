«Чтобы они обрели первый опыт и заработали деньги». Минские предприятия предложили студотрядам 14 тысяч мест

Новости Беларуси. Предприятия Минска готовы предложить студотрядовцам почти 14 тысяч рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия Минска готовы предложить студотрядовцам почти 14 тысяч рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Заявки подали 170 организаций. Это различного рода предприятия. На выбор семь рабочих направлений: от экологического до педагогического. Национальный детский технопарк предлагается объявить минской молодежной стройкой. Помогать в создании объекта планируют студенты БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГУ. Предполагается, что ребята будут задействованы с июня по август.
Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:
Наша главная задача – вовлечь молодежь в формирование студенческих отрядов, чтобы они обрели первый опыт и заработали деньги. На сегодня у нас уже отработали 42 студенческих отряда общим количеством 821 человек. Наша главная задача также привлекать ребят в возрасте от 14 лет. Поэтому мы прорабатываем те предприятия, которые готовы трудоустраивать данную категорию молодежи. Конечно, возникают вопросы по трудоустройству, так как это работа в рамках четырехчасового рабочего дня. Но наша задача найти те объекты, где молодежь могла бы трудоустроиться.
Стать частью молодежного трудового движения легко. Достаточно заполнить анкету во время акции «Выбираем студотряд» или зарегистрироваться онлайн.
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