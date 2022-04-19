«Чтобы они обрели первый опыт и заработали деньги». Минские предприятия предложили студотрядам 14 тысяч мест

Заявки подали 170 организаций. Это различного рода предприятия. На выбор семь рабочих направлений: от экологического до педагогического. Национальный детский технопарк предлагается объявить минской молодежной стройкой. Помогать в создании объекта планируют студенты БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГУ. Предполагается, что ребята будут задействованы с июня по август.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

Наша главная задача – вовлечь молодежь в формирование студенческих отрядов, чтобы они обрели первый опыт и заработали деньги. На сегодня у нас уже отработали 42 студенческих отряда общим количеством 821 человек. Наша главная задача также привлекать ребят в возрасте от 14 лет. Поэтому мы прорабатываем те предприятия, которые готовы трудоустраивать данную категорию молодежи. Конечно, возникают вопросы по трудоустройству, так как это работа в рамках четырехчасового рабочего дня. Но наша задача найти те объекты, где молодежь могла бы трудоустроиться.