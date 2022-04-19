«Переносит нас в старые времена». Это дворянское гнездо недалеко от Пухович может стать историко-культурной ценностью

Новости Беларуси. Усадьбу Бонч-Осмоловских, расположенную в деревне Блонь Пуховичского района, планируют признать историко-культурной ценностью. Сейчас готовятся соответствующие документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Усадьбу Бонч-Осмоловских, расположенную в деревне Блонь Пуховичского района, планируют признать историко-культурной ценностью. Сейчас готовятся соответствующие документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Усадьба – это одноэтажное здание, построенное в конце XIX века. Дом относится к архитектуре позднего классицизма. С 1993 года в нем расположен районный краеведческий музей.
Сюда из Санкт-Петербурга была привезена мебель, принадлежавшая дворянской семье Бонч-Осмоловских, и воссоздан рабочий кабинет одного из представителей рода. Дом сохранился почти в первозданном виде.
Татьяна Присяжнюк, директор Пуховичского районного краеведческого музея:
Налажены туристические маршруты, всем очень нравится. Люди восхищаются, что такое здание, когда подъезжаешь снаружи, оно сразу же переносит нас в старые времена. Потому что прекрасный маленький подъезд, сохранившийся небольшой парк, белые колонны. Причем вся цветовая гамма сохранена такая, какая и была у хозяев: светлые колонны, темная основа здания.
В музее рассказывается не только о семье Бонч-Осмоловских, но и об истории всего района. В отдельном зале находится экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Второй мировой войны. Здесь представлены фотографии, информация о жертвах фашизма, материалы о сожженных деревнях.