«Ребята интересуются этим, очень много первокурсников». В Беларуси проходит акция БРСМ «Выбираем студотряд»

Новости Беларуси. «Выбираем студотряд». Сотни ребят из разных уголков страны уже сейчас могут выбрать себе занятие на лето. В Беларуси стартовала акция БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающим достаточно заполнить анкету с указанием предпочитаемого направления, отметить в своей заявке, чем бы они хотели заниматься, на какую зарплату рассчитывают.

Среди наиболее востребованных сфер занятости – сельское хозяйство, строительство, педагогика, сфера обслуживания, медицина и экология. Новация 2022 года – интерактивный чат-бот «Выбираем студотряд» в мессенджере Telegram. Там можно найти актуальную информацию о вакансиях и заполнить электронную анкету.

Роман Бондарук, первый секретарь БРСМ Минска: Каждый молодой человек, приходя на акцию «Выбираем студотряд», может оставить заявку на трудоустройство на предприятия Минска. Планируется, что данная акция будет идти на протяжении четырех месяцев во всех учреждениях образования, начиная от школ и заканчивая учреждениями высшего образования.

Егор Подгурский, секретарь БРСМ Академии управления при Президенте Беларус и : Сегодня мы открыли эту акцию в Академии управления. Ребят было достаточно много. Ребята интересуются этим, очень много первокурсников, которые мало знают про студенческие отряды. У студентов вопросов много, у нас на все вопросы есть ответы. Делятся также мнением ребята, которые уже отработали, это 2, 3, 4-й курсы.

Елизавета Кулешова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Я выбираю студенческий отряд, потому что это огромная перспектива для заработка студентов в летний период. Нам предлагают трудоустройство в магазине продовольственных товаров, где работают наши студенты. Очень гибкий график.

Кроме помощи в подборе профессии, для ребят организованы встречи с бойцами и ветеранами студотрядовского движения. Акция БРСМ продлится до начала июня.