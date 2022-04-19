«Люди заготовили черемшу, за что понесли соответствующее наказание». Зацвели первоцветы в лесах Минской области

Многие из растений занесены в Красную книгу Беларуси и находятся под угрозой исчезновения. Только на территории Червенского района произрастает семь таких видов. Среди них – прострел раскрытый, черемша, пролеска благородная и медуница узколистная. Срывая цветы, семена не закладываются для новых поколений. А для многих видов ежегодный сбор раннецветущих растений уже стал причиной их резкого сокращения.

Ирина Щекало, инженер по охране и защите леса Червенского лесхоза:

Первоцветы – это очень уязвимые растения. Цветут они всего несколько недель. И за очень короткий промежуток времени им необходимо накопить питательные вещества для следующего года. Все эти растения находятся у нас под охраной, мы следим за их популяцией и за тем, чтобы население не изымало их из дикой природы. В этом году зафиксирован один случай: люди заготовили черемшу, за что понесли соответствующее наказание.