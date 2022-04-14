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«Жильё, какими параметрами оно обладает и прочие услуги». С какими проблемами сталкивается молодёжь на работе?

14 апреля 2022 07:10
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Новости Беларуси. Труд – это право или обязанность? И нужно ли привыкать к нему с малых лет? На эти вопросы ответили лидеры БРСМ из числа работающей молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жильё, какими параметрами оно обладает и прочие услуги». С какими проблемами сталкивается молодёжь на работе?-1

Открытый диалог прошел на Минском механическом заводе рамках республиканского форума рабочей молодежи «Время твоих возможностей». Ребят радушно встретили сотрудники предприятия, рассказали о своей работе и проводимой молодежной политике. Далее участники диалога посетили мастер-класс по личностному росту и ораторскому мастерству.

«Жильё, какими параметрами оно обладает и прочие услуги». С какими проблемами сталкивается молодёжь на работе?-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Проблема, которую не в полной мере решают наниматели в Беларуси это предоставление тех условий, которые сегодня нужны молодежи для закрепления. В частности, сейчас в рамках диалога задавались вопросы о контроле со стороны Белорусского республиканского союза молодежи за конкретными условиями, которые должен предоставить наниматель, такими как жилье, какими параметрами оно обладает и прочие услуги.

«Жильё, какими параметрами оно обладает и прочие услуги». С какими проблемами сталкивается молодёжь на работе?-7

Подобные форумы проводятся сейчас по всей стране. Данный формат не просто объединяет инициативных людей, он дает возможность открыто говорить о проблемах, о том, что волнует молодых сотрудников.

# Трудоустройство # общество # Александр Кадлубай # Фотофакт

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