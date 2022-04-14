«Жильё, какими параметрами оно обладает и прочие услуги». С какими проблемами сталкивается молодёжь на работе?

Новости Беларуси. Труд – это право или обязанность? И нужно ли привыкать к нему с малых лет? На эти вопросы ответили лидеры БРСМ из числа работающей молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый диалог прошел на Минском механическом заводе рамках республиканского форума рабочей молодежи «Время твоих возможностей». Ребят радушно встретили сотрудники предприятия, рассказали о своей работе и проводимой молодежной политике. Далее участники диалога посетили мастер-класс по личностному росту и ораторскому мастерству.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Проблема, которую не в полной мере решают наниматели в Беларуси – это предоставление тех условий, которые сегодня нужны молодежи для закрепления. В частности, сейчас в рамках диалога задавались вопросы о контроле со стороны Белорусского республиканского союза молодежи за конкретными условиями, которые должен предоставить наниматель, такими как жилье, какими параметрами оно обладает и прочие услуги.