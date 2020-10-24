«Чтобы, как и раньше, было тихо, спокойно». Белорусский силач высказал мнение о том, что происходит в Беларуси

Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера автопробегов стала для участников праздником. Тому подтверждение – сюрприз от белорусских силачей. Спортсмены из Солигорска специально приехали в сердце Беларуси, чтобы поддержать отзывчивых патриотов своей страны.

Алексей Карпиеня, белорусский силач:

Сами за мир, за мирное небо, чтобы, как и раньше, было на улицах тихо, спокойно. Предложили приехать, мы с удовольствием согласились. Для нас это, думаю, как и для многих, важно.

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