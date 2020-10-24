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«Чтобы, как и раньше, было тихо, спокойно». Белорусский силач высказал мнение о том, что происходит в Беларуси

24 октября 2020 19:50
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Новости Беларуси. От Минска до Могилева. 24 октября в очередной раз белорусов объединил масштабный автопробег. За мир и единство – основной призыв участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы, как и раньше, было тихо, спокойно». Белорусский силач высказал мнение о том, что происходит в Беларуси-1

Атмосфера автопробегов стала для участников праздником. Тому подтверждение – сюрприз от белорусских силачей. Спортсмены из Солигорска специально приехали в сердце Беларуси, чтобы поддержать отзывчивых патриотов своей страны.

«Чтобы, как и раньше, было тихо, спокойно». Белорусский силач высказал мнение о том, что происходит в Беларуси-4

Алексей Карпиеня, белорусский силач:
Сами за мир, за мирное небо, чтобы, как и раньше, было на улицах тихо, спокойно. Предложили приехать, мы с удовольствием согласились. Для нас это, думаю, как и для многих, важно.

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# Государственная социальная политика # общество # Алексей Карпиеня # Анна Куртасова # Юлия Мычка # Фотофакт

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