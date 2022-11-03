«Чтобы человек полюбил Бога, храм». Зачем ребёнка водить в воскресную школу?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Минской духовной академии с иереем Андреем Ломакиным, духовником воскресной школы при Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Зачем детей водить в воскресную школу? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Андрей, ваши воспитанники в воскресный день после учебной недели сами, иногда вместе с родителями, идут в воскресную школу. Что их побуждает? Или это все-таки желание их родителей?

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Сегодня воскресная школа – это больше форма духовного просвещения, образования не только детей, но и их родителей. Потому что, как показывает практика, духовное просвещение детей без участия их мам, пап не дает результатов. Когда мы говорим о посещении воскресной школы, почему дети приходят в воскресную школу, прежде всего мы должны вспомнить, что для маленьких детей играет большое значение решение их родителей, потому что родители имеют не только право, но и обязанность принимать многие решения за детей, поэтому участие маленьких детей в воскресной школе – это благое желание их родителей.

Олег Лепешенков:

Чем могут заниматься родители в то время, как учатся их дети? Иерей Андрей Ломакин:

Когда дети занимаются в своих учебных группах, для родителей мы тоже предлагаем занятия. Я как духовник воскресной школы работаю лично с родителями, провожу для них занятия по подготовленной мной авторской программе. Стараюсь затронуть не только библейские моменты, не только моменты святоотеческого учения, но и показать, как это можно применить в повседневной жизни. Мы должны понимать, что это занятые, работающие люди, у которых вся неделя загружена и рабочими делами, и учебой в школе, и нередко кружками и секциями. И то, что в воскресный день приходят дети на занятия, это большой подвиг для родителей, для детей. Поэтому мы стараемся максимально использовать это время продуктивно и интересно. Занятия в нашей воскресной школе начинаются с молитвы, с Божественной литургии. Ведь мы знаем, что Божественная литургия – это главное богослужение православных христиан. И родители, и дети приглашаются к участию в Божественной литургии, к причащению тела и крови Христовых, а уже потом направляются на трапезу. Здесь хотелось бы отметить важный момент, воскресная школа – это не только лишь передача знаний, это некая атмосфера христианского мира, храма, молитвы, взаимного братского общения. В каком возрасте можно приводить детей в воскресную школу?

Олег Лепешенков:

А какие возрастные группы присутствуют в школе? Кто приходит, в каком возрасте? Иерей Андрей Ломакин:

Исходя из многолетней практики, в нашей воскресной школе сложился обычай принимать учащихся от пяти лет и старше. Насколько старше, по сути, лица до 18 лет – это учащиеся детской воскресной школы, но напомню еще раз, что параллельно с детскими занятиями проходят занятия во взрослой группе. Двери этой группы открыты не только для родителей тех детей, которые занимаются, но и для любого желающего, учащегося. У всех воскресных школ существует общая проблема, что приходя ребенком в воскресную школу, человек вырастает, окончив какое-то количество классов, забывает о жизни церковной. Почему так происходит? Ответ может крыться в том числе и в том, что, получая знания о святых, о Библии, о Евангелии, человек не проникает личным опытом в церковную жизнь. Об этом нельзя только лишь рассказать, этому нельзя научить со стороны. Только личный духовный опыт является главным двигателем нашей жизни.

Олег Лепешенков:

А та литургия, которая совершается для учащихся воскресных школ, чем-то отличается от обычной? Иерей Андрей Ломакин:

В кафедральном соборе у нас есть такая возможность, что эта литургия совершается в крестильном храме нашего прихода, это такой небольшой храм. Там мы стараемся сделать эту литургию максимально динамичной и непродолжительной. Потому что мы, взрослые люди, понимаем важность внимательной молитвы, важность размеренного вникания в тексты богослужений. Но дети есть дети. Дети не могут долго удерживать внимание, не могут долго находиться на одном месте, поэтому мы постарались сделать детскую литургию максимально динамичной, адаптированной для детского восприятия, потому что пусть она будет более краткой, но дети ее всецело посетят, чем они убегут с половины службы, даже не причастившись. Кто преподает в воскресной школе? Олег Лепешенков:

Кто становится преподавателями воскресных школ? Это ведь необязательно священники.

Иерей Андрей Ломакин:

В Белорусской православной церкви действует целый Институт теологии, где люди получают профессиональное богословское образование. Некоторое количество наших педагогов именно выпускники Института теологии. Это позволяет им на более глубоком уровне объяснять учащимся какие-то вещи. Ведь какие-то духовные вещи мало понимать самому, нужно уметь максимально простым языком их объяснить детям. В чем состоит главная задача воскресной школы? Олег Лепешенков:

Чтобы вы посчитали свою задачу как духовника школы выполненной, с каким багажом знаний, опыта должен выйти из воскресной школы ваш воспитанник? Иерей Андрей Ломакин:

Да, это важный вопрос. Несмотря на то, что задача воскресной школы – это духовное образование, я бы сказал, что моей бы главной задачей было не сообщить только лишь сумму знаний о Библии, церкви, святых отцах, а чтобы человек полюбил Бога, храм, полюбил атмосферу христианской общины, чтобы ему нравилось быть христианином. Поэтому важно, чтобы придя когда-то ребенком в воскресную школу по воле родителей, человек, подрастая, продолжал быть с богом, продолжал посещать храм уже по своей воле, привел в воскресную школу своих детей. Как отзываются родители, учащиеся школы о своем обучении?