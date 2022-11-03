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«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта

03 ноября 2022 14:05
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Новости Беларуси. Традиция – к 7 ноября открывать новые объекты. В индустриальном парке «Великий камень» запустили предприятие по изготовлению стекол для всех видов транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта-1

Завод готов выполнить полный цикл работ – от листового стекла до готовой продукции. Современное оборудование вырежет, покрасит и согнет до нужной формы. К тому же все операции автоматизированы. В планах изготавливать в год 50 тысяч стекольных комплектов для легковых автомобилей и почти 17 тысяч для общественного пассажирского транспорта.

«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта-4

Владимир Кульбенков, директор предприятия:
У нас лучшая команда в СНГ по остеклению самой престижной российской техники. Базовый завод в Могилеве. Могилевский завод у нас остается как инжиниринговый, там у нас конструкторы, технологи, инженеры, электронщики. Мы там разрабатываем новые технологии под новые стекла, создаем оборудование в железе. И потом все плавно переходит сюда, под сборку стекла по новым технологиям.

«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта-7

Кроме того, сегодня в «Великом камне» зарегистрировали шесть новых резидентов. Компании займутся производством интеллектуального оборудования для сельхозтехники, инновационными виды бумажной продукции, исследованиями в сфере биотехнологий и не только.

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Кульбенков # Фотофакт

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