«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта

Новости Беларуси. Традиция – к 7 ноября открывать новые объекты. В индустриальном парке «Великий камень» запустили предприятие по изготовлению стекол для всех видов транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завод готов выполнить полный цикл работ – от листового стекла до готовой продукции. Современное оборудование вырежет, покрасит и согнет до нужной формы. К тому же все операции автоматизированы. В планах изготавливать в год 50 тысяч стекольных комплектов для легковых автомобилей и почти 17 тысяч для общественного пассажирского транспорта.

Владимир Кульбенков, директор предприятия:

У нас лучшая команда в СНГ по остеклению самой престижной российской техники. Базовый завод в Могилеве. Могилевский завод у нас остается как инжиниринговый, там у нас конструкторы, технологи, инженеры, электронщики. Мы там разрабатываем новые технологии под новые стекла, создаем оборудование в железе. И потом все плавно переходит сюда, под сборку стекла по новым технологиям.