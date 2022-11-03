БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром

Новости Беларуси. Между БГПУ имени Максима Танка и Минским областным драматическим театром подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Между БГПУ имени Максима Танка и Минским областным драматическим театром подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в рамках студенческого проекта «Через искусство к культуре будущих педагогов». Благодаря этой инициативе студенты университета регулярно посещают музеи и театры, встречаются с деятелями культуры и искусства, изучают сценическое мастерство. На этот раз они пообщались с сотрудниками Минского областного драмтеатра. Актеры сделали подарок – показали спектакль белорусского писателя и драматурга Егора Конева «Сестры Достоевские».
Анна Бартось, студентка БГПУ имени М. Танка:
Я являюсь участницей народного студенческого театра «Мы», который работает на подразделении нашего педагогического университета, он у нас существует достаточно давно. Раз в четыре года мы защищаем его звание.
Елена Соколовская, директор Минского областного драматического театра:
Когда педагоги воспитываются на хорошей классической литературе и когда они видят постановки по этим классическим произведением, тогда они могут молодому поколению, придя в школы работать педагогами, смогут рекомендовать.
Светлана Коптева, первый проректор БГПУ имени М. Танка:
Театры проявляют большой интерес, потому что очень важно для режиссеров, актеров почувствовать энергетику от молодых ребят. И более того, когда проходят мастер-классы, обучаются не только студенты, но и подпитываются новыми знаниями, отзывами актеры и работники театров.
С начала года БГПУ подписал договоры еще с тремя учреждениями культуры: театром белорусской драматургии, имени Янки Купалы и Большим театром оперы и балета.