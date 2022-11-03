БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром

Новости Беларуси. Между БГПУ имени Максима Танка и Минским областным драматическим театром подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в рамках студенческого проекта «Через искусство к культуре будущих педагогов». Благодаря этой инициативе студенты университета регулярно посещают музеи и театры, встречаются с деятелями культуры и искусства, изучают сценическое мастерство. На этот раз они пообщались с сотрудниками Минского областного драмтеатра. Актеры сделали подарок – показали спектакль белорусского писателя и драматурга Егора Конева «Сестры Достоевские».

Анна Бартось, студентка БГПУ имени М. Танка:

Я являюсь участницей народного студенческого театра «Мы», который работает на подразделении нашего педагогического университета, он у нас существует достаточно давно. Раз в четыре года мы защищаем его звание.

Елена Соколовская, директор Минского областного драматического театра:

Когда педагоги воспитываются на хорошей классической литературе и когда они видят постановки по этим классическим произведением, тогда они могут молодому поколению, придя в школы работать педагогами, смогут рекомендовать.

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ имени М. Танка:

Театры проявляют большой интерес, потому что очень важно для режиссеров, актеров почувствовать энергетику от молодых ребят. И более того, когда проходят мастер-классы, обучаются не только студенты, но и подпитываются новыми знаниями, отзывами актеры и работники театров.