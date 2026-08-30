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Новости по тегу #Иерей Андрей Ломакин

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси
30 августа 2026 11:16

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси

У православных верующих начался Успенский пост
14 августа 2025 06:47

У православных верующих начался Успенский пост

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Софийском соборе
04 июня 2025 19:36

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Софийском соборе

Частицу Пояса Пресвятой Богородицы доставили в Беларусь
10 февраля 2024 17:53

Частицу Пояса Пресвятой Богородицы доставили в Беларусь

«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска
19 января 2023 09:12

«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска

«Ни в коем случае не с головой!» Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?
18 января 2023 14:11

«Ни в коем случае не с головой!» Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?

Рождественские богослужения пройдут в храмах Минска. Куда и когда сходить?
06 января 2023 18:01

Рождественские богослужения пройдут в храмах Минска. Куда и когда сходить?

Почему одни христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, а другие – 7 января?
29 декабря 2022 07:43

Почему одни христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, а другие – 7 января?

«Чтобы человек полюбил Бога, храм». Зачем ребёнка водить в воскресную школу?
03 ноября 2022 14:14

«Чтобы человек полюбил Бога, храм». Зачем ребёнка водить в воскресную школу?

«Его образ актуален для каждого из нас». К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошёл крестный ход
30 июля 2021 16:04

«Его образ актуален для каждого из нас». К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошёл крестный ход

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?
20 июня 2021 12:50

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?