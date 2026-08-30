Новости по тегу #Иерей Андрей Ломакин

На праздничный молебен собрались сотни минчан и гостей столицы. В храме можно увидеть первоклассников, которые только готовятся открыть бесконечный мир знаний, а также родителей и педагогов.
Медовый Спас – это начало Успенского поста, который продолжится до 28 августа. Несмотря на строгость, он считается одним из самых лакомых, ведь в это время поспевает много фруктов и овощей.
Завершится визит Предстоятеля Русской православной церкви встречами на государственном уровне в белорусской столице.
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51