Прямой эфир

«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?

03 ноября 2022 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще один многофункциональный спортивный объект открылся в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз новая площадка для тренировок появилась в Вилейке на территории гимназии № 1.

«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?-1

Это подарок от Президентского спортивного клуба в рамках проекта «Спорт для всех». Для любителей здорового образа жизни на территории учреждения образования установили баскетбольную арену, боксерскую грушу и тренажеры для укрепления мышц ног и рук. Местные власти дополнительно положили искусственное покрытие.

«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?-4

Кристина Послед, ученица гимназии № 1:
После уроков здесь собирается большое количество людей, играют в баскетбол. Приходят не только учащиеся нашей школы, но и из других школ. Этого очень сильно ждали и давно хотели, чтобы у нас появились такие тренажеры. Мы играем в баскетбол и тренируемся на тренажерах.

«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?-7

Татьяна Крот, директор гимназии № 1:
Спорту и физической культуре уделяется огромное внимание в гимназии. На уроках физкультуры, в рамках работы объединений по интересам дети занимаются. Доступ на эту спортивную площадку имеют все жители Вилейки, Вилейского района, да и просто желающие. Не так давно посетителями стали даже воспитанники близлежащего детского сада.

«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?-10

Всего таких площадок в центральном регионе будет более двух десятков. Устанавливают их в общедоступных местах, чтобы у всех желающих была возможность заниматься активными видами спорта.

# Государственная политика в области спорта # общество # Татьяна Крот # Кристина Послед # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта
03 ноября 2022 14:05

«У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стёкла для всех видов транспорта

БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром
03 ноября 2022 14:02

БГПУ подписал договор о сотрудничестве ещё с одним театром

Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился
03 ноября 2022 13:54

Правнучка Коласа на открытии памятника в Столбцах: проект некогда увидел мой дедушка, ему он очень понравился