«Этого давно ждали и хотели». В Вилейке открыли многофункциональную спортплощадку – что в ней особенного?

Новости Беларуси. Еще один многофункциональный спортивный объект открылся в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз новая площадка для тренировок появилась в Вилейке на территории гимназии № 1.

Это подарок от Президентского спортивного клуба в рамках проекта «Спорт для всех». Для любителей здорового образа жизни на территории учреждения образования установили баскетбольную арену, боксерскую грушу и тренажеры для укрепления мышц ног и рук. Местные власти дополнительно положили искусственное покрытие.

Кристина Послед, ученица гимназии № 1:

После уроков здесь собирается большое количество людей, играют в баскетбол. Приходят не только учащиеся нашей школы, но и из других школ. Этого очень сильно ждали и давно хотели, чтобы у нас появились такие тренажеры. Мы играем в баскетбол и тренируемся на тренажерах.

Татьяна Крот, директор гимназии № 1:

Спорту и физической культуре уделяется огромное внимание в гимназии. На уроках физкультуры, в рамках работы объединений по интересам дети занимаются. Доступ на эту спортивную площадку имеют все жители Вилейки, Вилейского района, да и просто желающие. Не так давно посетителями стали даже воспитанники близлежащего детского сада.