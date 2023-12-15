«Что такое современная угроза для государства?» Андрей Лазуткин назвал три фактора

Григорий Азаренок, СТВ: Всегда они надеются на так называемый раскол элит. Февраль 2017-го в России – они прям ждут этого, хотят, чтобы там какие-то богатые люди захотели вернуться назад, в цивилизованную семью. И они им даже такие сигналы посылают иногда. Но у них это не получается. Беларусь вообще сложнее. У нас никаких счетов на Западе нет, имущества у чиновников на Западе нет. Это очень скромные, бедные люди, которые пашут с утра до ночи, и все это под неусыпным взором Батьки. Поэтому ничего у них не получится.

Андрей Лазуткин, политолог:

Кратенько разберем, что такое современная угроза для государства. Да, есть то, что называют цветной революцией, когда людей выводят на улицы под конкретную задачу – показать протест, что он массовый, большой, создать некое давление. Западники это умеют на «пятерку», в любой стране вам сделают это под ключ.

Второе направление, более сложное – вы правильно сказали про раскол элит. Но надо посмотреть, на кого Запад может сделать ставку и принять превентивные меры. Надо брать это на некий контроль, с кем он общается, с кем дружит, какие к нему поступают сигналы, предложения и все прочее. Но это тоже пройденный этап.

Есть еще третий фактор – это наши отношения с Россией. Все, что сегодня происходит в СМИ по российско-белорусской тематике, – маленькие информационные акции или операции, чтобы нас попытаться поссорить. Помните, когда вагнеровцы сюда приехали перед выборами? Это пример такой операции, что якобы Россия здесь тоже участвует в этом 2020 году, проводит какую-то подготовку. И это не на нас с вами такое воздействие, чтобы мы так подумали, а чтобы так подумал Президент. Его пытались ввести в заблуждение и посеять недоверие между ним и Путиным. Это третий фактор, который обеспечивает уже успешный госпереворот. Когда у них будет первое, второе и третье, тогда получится сбросить власть насильственным путем.

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