Григорий Азарёнок: мы совместно с Россией уже словили 2 десятка террористов

Григорий Азаренок, СТВ:

Полный геополитический расклад от Батьки. И тут прозвучали эти тупые вопросы. Которые задают западники: почему вы помогаете России, зачем вы вместе с Россией? Мы на этот вопрос ответили еще в середине 1990-х, когда первыми на постсоветском пространстве провели референдум о том, что будем строить Союзное государство с Россией. И когда на Россию гнала последняя прибалтийская моська, мы пришли и сказали, что мы с вами, братья.

И это будет всегда. Это наша геополитическая линия. У нас единственное государство в мире, где русский язык – второй государственный. Эта Батькина линия известна всему миру. Помните, был у Вована и Лексуса разговор с Болтоном, что они приезжали и хотели нас уговорить отвернуться от России. Батька сразу выставил. Батька сразу сказал: этот вопрос я не обсуждаю. Конкретно.

Что сейчас от нас хотят? Забрасывают террористов, диверсантов. Совместно с Россией уже выявили и словили два десятка. И это хорошо. Помним историю с Гродно, где ликвидировали нафиг при входе в квартиру террорюгу поганого с кучей оружия. Мы помним историю Мачулищами, когда попытались вывести из строя российский самолет. Толком у них это не получилось, но мы сразу быстро задержали эту сволочь.

И сейчас история с диверсантом-змагаром в России, которого взяли ФСБ. Все контакты, все сейчас проверяется. Как пишут экстремистские помойки, что «хапуны у Полацку, Наваполацку». Работаем!

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