В Борисове планируют построить новую лыжероллерную трассу

Новости Беларуси. В Борисове появится новая лыжероллерная трасса. Она разместится возле лесного массива «Борисов-Арены». Строительство запланировано на 2024 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Протяженность трассы – около трех километров. Планируется, что, помимо любителей экстремальных видов спорта, здесь смогут готовиться к соревнованиям и профессиональные спортсмены. Зимой трасса будет предназначена для лыжных видов спорта, летом здесь можно будет покататься на лыжероллерах, велосипедах, позаниматься скандинавской ходьбой. Задействуют и помещения самого комплекса «Борисов-Арены»: оборудуют раздевалку, будет доступна и аренда лыж.

Кирилл Зимович, директор государственного спортивного учреждения «Борисов-Арена»:

Идея возникновения этой трассы появилась только в этом году. Для нас это все ново. Мы пробуем свои силы в реализации этого проекта при поддержке города, облисполкома. Пока это все в проекте.

Сергей Коротцов, директор Детско-юношеской спортивной школы № 1:

Что объект нужен городу – однозначно, да, потому что имея на нынешнее время трассу в районе полигона, где нет никаких условий... Если трасса будет находиться в районе «Борисов-Арены», здесь у нас сразу отпадает вопрос с инфраструктурой – это удобное кафе, удобные раздевалки, прокат.