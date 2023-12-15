В Минске запустили новую электрическую подстанцию «Аэродромная-2»

Новости Беларуси. В Минске запустили новую подстанцию «Аэродромная-2». Она обеспечит надежное электроснабжение потребителей жилого комплекса «Минск Мир», а также общественных объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подстанция построена на перспективу, ее мощность – 110 киловольт. Здесь применены передовые технические решения, установлены современные системы телемеханики и связи. Объект закрытого типа – это позволит обеспечить максимальную защиту населения и окружающей среды, а также снизить уровень шума. К тому же, учитывая стремительно застраивающийся многофункциональный комплекс, создан резерв для подключения новых пользователей.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Если сравнивать работу, проведенную Минской энергосистемой, то только в этом году уже построено пять подстанций класса напряжения 35-110 киловольт. Шесть подстанций находится в работе. И всего построено, реконструировано более 640 километров линий электропередачи различного класса напряжения. У нас задача в целом – выйти на более высокие уровни, большее количество модернизаций таких подстанций, увеличение протяженности модернизаций и строительство новых линий электропередачи.