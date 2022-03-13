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Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных

13 марта 2022 12:02
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Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-1

Открытие этого песокафе стало возможным благодаря гранту конкурса социальных идей Беларуси, который выиграло городское благотворительное учреждение по защите животных.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-4

После подготовительной работы кафе приняло первых посетителей. Оно представляет собой небольшое помещение, в котором можно посидеть, выпить кофе, съесть десерт. 20 % от стоимости покупки пойдет на оказание помощи бездомным животным.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-7

На стене висят фотографии собак, которые сейчас находятся в отлове и ищут новый дом. Гораздо меньше фото тех, которые уже нашли своих хозяев.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-10

В кафе можно приобрести сувениры, сделанные местными ремесленниками. Часть суммы от их продажи также пойдет на благие цели.

Люди могут зайти сюда и просто отдохнуть душой. Сейчас более 200 собак и 30 котов ищут дом.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-13

Цель этого кафе пристраивать бездомных зверушек в хорошие, добрые руки. И за три года уже пристроены более 400 собачек и котиков.
А это наш теперь уже друг Вольт. Он попал в аварию, и его привезли сюда. Здесь его ветеринары вылечили, подлечили. У него была вывернута лапка, сейчас он идет на поправку.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-16

А это кошечка Мармеладка. Она просто ищет хороших друзей. 
Если вам нужен друг (а вам обязательно нужен друг), приезжайте в Пинск и знакомьтесь со зверушками. 
И вы его обязательно найдете.

Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных-19

Пинск – единственный город Беларуси, где приостановили эвтаназию для бездомных животных. За счет пожертвований удалось снизить финансовую нагрузку на местное ЖКХ. Песокафе – это место свиданий четвероного друга и его будущей семьи.

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# Домашние животные # общество # Фотофакт

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