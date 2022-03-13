Что такое песокафе в Пинске? Благодаря ему в городе приостановили эвтаназию бездомных животных

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Открытие этого песокафе стало возможным благодаря гранту конкурса социальных идей Беларуси, который выиграло городское благотворительное учреждение по защите животных.

После подготовительной работы кафе приняло первых посетителей. Оно представляет собой небольшое помещение, в котором можно посидеть, выпить кофе, съесть десерт. 20 % от стоимости покупки пойдет на оказание помощи бездомным животным.

На стене висят фотографии собак, которые сейчас находятся в отлове и ищут новый дом. Гораздо меньше фото тех, которые уже нашли своих хозяев.

В кафе можно приобрести сувениры, сделанные местными ремесленниками. Часть суммы от их продажи также пойдет на благие цели. Люди могут зайти сюда и просто отдохнуть душой. Сейчас более 200 собак и 30 котов ищут дом.

– Цель этого кафе – пристраивать бездомных зверушек в хорошие, добрые руки. И за три года уже пристроены более 400 собачек и котиков.

– А это наш теперь уже друг Вольт. Он попал в аварию, и его привезли сюда. Здесь его ветеринары вылечили, подлечили. У него была вывернута лапка, сейчас он идет на поправку.