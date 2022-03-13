В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?

Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования состоялись в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования состоялись в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это был настоящий праздник спорта. За победу боролись 26 команд по четыре участника в каждой. От старта до финиша расстояние 1 200 метров.
«Настоящий руководитель может все». Александр Дорохович посетил соревнования в «Солнечной долине» (подробнее здесь).
Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Все команды тренировались в этом, практически удалось избежать падений. Вы видите, трасса довольно узкая, но падений было минимально. Соответственно, и травм было минимально. Эмоции положительные, особенно в такой упорной борьбе. Соперника позади не видел, но слышал его дыхание. Спасибо группе поддержи Октябрьского района, спасибо команде, которая поддержала и помогла вырвать третье место – достойное, почетное.
Что сказал директор ГП «Гордорстрой» на состязаниях? Читайте здесь.
Капризы погоды никого не остановили. Ведь спорт – это действительно то, что объединяет. Победителей наградили медалями, дипломами и ценными призами.