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В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?

13 марта 2022 11:49
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Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования состоялись в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?-1

Это был настоящий праздник спорта. За победу боролись 26 команд по четыре участника в каждой. От старта до финиша расстояние 1 200 метров.  

«Настоящий руководитель может все». Александр Дорохович посетил соревнования в «Солнечной долине» (подробнее здесь).  

В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?-4

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:  
Все команды тренировались в этом, практически удалось избежать падений. Вы видите, трасса довольно узкая, но падений было минимально. Соответственно, и травм было минимально. Эмоции положительные, особенно в такой упорной борьбе. Соперника позади не видел, но слышал его дыхание. Спасибо группе поддержи Октябрьского района, спасибо команде, которая поддержала и помогла вырвать третье место – достойное, почетное.  

Что сказал директор ГП «Гордорстрой» на состязаниях? Читайте здесь.   

В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?-7

Капризы погоды никого не остановили. Ведь спорт – это действительно то, что объединяет. Победителей наградили медалями, дипломами и ценными призами.  

# Спортивные соревнования # общество # Александр Мацевич # Фотофакт

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