В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?

Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования состоялись в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был настоящий праздник спорта. За победу боролись 26 команд по четыре участника в каждой. От старта до финиша расстояние 1 200 метров.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Все команды тренировались в этом, практически удалось избежать падений. Вы видите, трасса довольно узкая, но падений было минимально. Соответственно, и травм было минимально. Эмоции положительные, особенно в такой упорной борьбе. Соперника позади не видел, но слышал его дыхание. Спасибо группе поддержи Октябрьского района, спасибо команде, которая поддержала и помогла вырвать третье место – достойное, почетное.